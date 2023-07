Serie B – Action Now Monopoli punta al ripescaggio: “Le possibilità sono concrete, ma serve l’aiuto di tutti”

Dopo Lumezzane e Imola, che sono praticamente certe di disputare il prossimo campionato di serie B\1, toccherebbe alla White Wise. Le possibilità di ripescaggio sono concrete.

Si apre un importante spiraglio di ripescaggio per la White Wise Basket Monopoli in vista del prossimo campionato di serie B\1. Questa mattina, la federazione italiana pallacanestro, settore agonistico, preso atto delle iscrizioni pervenute a norma dell’art.9 del regolamento esecutivo gare, ha reso noto la classifica delle squadre in position per il ripescaggio nel prossimo campionato maschile di B a.s. 2023-2024. Le prime due riserve sono Virtus Lumezzane e Andrea Costa Imola 2022, a seguire c’è l’Action Now. Considerato che le prime due sono praticamente certe del ripescaggio, per la società monopolitana si aprirebbe la porta della B\1 se una delle combinazioni sul tavolo della federazione in vista della composizione del prossimo campionato diventasse realtà. Il presidente Francesco Caleprico annuncia come il sodalizio monopolitano sia pronto, a patto che…: «Noi abbiamo presentato domanda di ripescaggio a tempo debito, versando anche la quota d’iscrizione. Se la federazione ci dovesse chiamare, saremmo disponibili a questo ennesimo sacrificio per il bene della città di Monopoli. Ma serve anche l’aiuto della città, in primis da parte dell’amministrazione comunale. Se B\1 dovesse essere- spiega Caleprico- sarebbe un campionato di altissimo profilo, con trasferte importanti, prestigiose ma anche lunghe e costose. Sarebbe un campionato d’élite che porterebbe ancora più in alto il nome della nostra città – aggiunge il presidente della White Wise – ma serve il contributo di tutti. Dall’amministrazione comunale, che sino a questo momento è sempre stata attenta alle nostre vicissitudini, all’imprenditoria locale, ricordando che la nostra è una società aperta a tutti. Noi abbiamo fatto tutti i passi possibili. Ora speriamo nella federazione e… nella città».

Uff stampa Action Now Monopoli