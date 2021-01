Serie B – Ad Empoli non basta un bel primo tempo per battere a domicilio la San Giobbe Chiusi

Bella per due tempini, tanto brutta nella terza frazione da rovinare quanto di buono fatto fino a quel momento. L’Use Computer Gross perde a Chiusi per 74-55, un risultato che naturalmente ci sta visti i diversi valori tecnici e che arriva dopo una partita che, nella sua prima parte, aveva lasciato sperare. I biancorossi, infatti, conducono a lungo il risultato, difendendo bene, facendo circolare la palla e giocando un buon basket. Poi, però, il 24-6 al ritorno dagli spogliatoi decide la gara con Chiusi dell’ex coach Bassi che, a quel punto, deve solo controllare.

Marchini recupera Restelli e lo lancia in quintetto. Chiusi parte forte con la tripla di Pollone ed il canestro di Fratto mentre Villa dalla lunga ed un libero di Crespi muovono il tabellino empolese. I biancorossi reggono bene l’urto con la partita ed Ingrosso, Crespi e Restelli impattano a quota 15 al 7′. Falaschi firma il sorpasso con Vanin e Turini che allungano fino al 17-24 che chiude la prima frazione. L’ex Raffaelli inaugura la seconda e subito gli replica Falaschi. La tripla di Antonini è quella del 21-29 e poco dopo ancora lui mette a segno il 25-31. Zanini impatta dalla lunetta a quota 32 ma Ingrosso replica dalla lunga. Al riposo si va sul 35-36 con Villa e Pollone che riaprono le ostilità con Berti che sorpassa: 40-38. Chiusi piazza un parziale di 9-0 che obbliga Marchini al timeout sul 44-38. Tanti errori alla ripresa fino a che Criconia non mette cinque punti consecutivi per il 49-38. Ingrosso torna a segnare per la Computer Gross e prova a tenere i suoi in partita. Ma Chiusi continua a spingere ed al 30′ siamo 59-42 con un parziale da 24-6 che indirizza la partita. Dopo errori da ambo le parti, nell’ultimo tempino segna Carenza e dopo 4 minuti ecco Falaschi andare a segno. Giarelli lo imita ma, quando Zanini mette il più 24 (68-44) a metà tempino la gara è praticamente decisa. Chiusi vince 74-55.

Sabato altro match molto difficile, alle 18 al Pala Sammontana arriva San Miniato.

74-55

SAN GIOBBE CHIUSI

Nespolo, Zanini 8, Mihaies, Berti 10, Raffaelli 13, Bortolin ne, Pollone 10, Fratto 9, Giarelli 6, Mei 1, Criconia 9, Carenza 8. All. Bassi

USE COMPUTER GROSS

Antonini 7, Turini 3, Vanin 5, Villa 8, Crespi 11, Restelli 5, Giannone ne, Ingrosso 10, Cerchiaro ne, Sesoldi, Falaschi 6, Mazzoni ne. All. Marchini (ass. Corbinelli/Valentino)

Arbitri: Fiore di Casal Velino e Vastarella di Napoli

Parziali: 17-24, 35-36 (18-12), 59-42 (24-6), 74-55 (15-13)