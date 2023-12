Serie B – Al Taliercio non c’è storia: Gemini Mestre domina contro Fabriano

By

Nella tredicesima giornata di Serie B Old Wild West, la Ristopro affronta la difficile trasferta di Mestre, in un palcoscenico sicuramente particolare: il Taliercio, casa dell’Umana Reyer Venezia. Entrambe le compagini, reduci da sconfitte brucianti (77-79 la Janus, 70-67 la Gemini), cercano immediato riscatto; un solo ex nella partita: Ivan Morgillo, a Fabriano nella stagione 18-19.

Partenza un po’ confusionaria per i biancoblu con qualche palla persa evitabile, subiscono l’organizzazione e la compostezza della squadra di casa. Negri suona la carica nei suoi, Granic e Centanni lo seguono a ruota: Fabriano impatta e passa in vantaggio. Il canestro di Bandini chiude il primo periodo sul punteggio di 22-23.

Nella seconda frazione si scatena l’ex di turno, Morgillo: 3 canestri dalla linea dei 6.75 e Mestre cerca il primo allungo della partita. Continua la confusione nella compagine di coach Grandi, ancora palle perse e qualche errore banale in fase di attacco; la Gemini ne approfitta e si porta in doppia cifra di vantaggio, continuando nella sua grande prova balistica. Fondamentale la tripla allo scadere del numero 30 della Janus, valido il 46-40 dell’intervallo.

Al rientro sul parquet, la sfida prende una piega ben delineata: parziale mortifero dei padroni di casa (30-13 in 10’), Fabriano perde completamente il controllo della partita e annaspa sotto i precisi colpi di Mestre. Lenti e Sebastianelli sono infallibili, mentre capitalizzano le belle trame offensive proposte da coach Ciocca. Negri prova a risollevare le sorti dei cartai, segnando 7 punti, ma i canestri ormai il passivo è troppo ampio per sperare in una rimonta.

L’ultima frazione è “garbage time”, Fabriano prova ad accelerare il ritmo per un’ultima fiammata, ma ciò porta tante palle perse e tante forzature. Vince meritatamente Mestre 93-67, per la Ristopro l’imperativo è resettare, oltre a ricaricare le pile dopo una settimana di acciacchi e infortuni. Testa a domenica per la trasferta di Lumezzane.

Gemini Mestre – Ristopro Fabriano 93-67 (22-23, 24-17, 30-13, 17-14)



Gemini Mestre: Giovanni Lenti 21 (6/12, 0/0), Ivan Morgillo 18 (3/5, 4/7), Andrea Mazzucchelli 13 (1/4, 3/6), Fabio Sebastianelli 12 (4/6, 1/2), Edoardo Caversazio 10 (2/2, 2/3), Pietro Bocconcelli 7 (2/3, 1/2), Nicolo’ Pellicano 6 (1/4, 1/2), Marco Perin 6 (3/4, 0/4), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Ivan Morgillo 11) – Assist: 22 (Marco Perin 7)



Ristopro Fabriano: Vlatko Granic 16 (3/9, 2/3), Matteo Negri 15 (3/5, 3/8), Simone Centanni 11 (1/6, 2/7), Paolo Bandini 8 (4/5, 0/2), Yannick Giombini 8 (4/6, 0/1), Alberto Bedin 6 (3/6, 0/0), Francesco Gnecchi 3 (1/2, 0/3), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Alberto Bedin 11) – Assist: 15 (Simone Centanni, Paolo Bandini 5)

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano