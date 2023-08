Serie B – Al via la stagione della Juvecaserta 2021

Prende ufficialmente il via la stagione 2023/2024 della Ble Decò Juvecaserta 2021 che affronterà il Girone A del campionato di Serie B Nazionale. Il raduno dei bianconeri è fissato per lunedì 21 agosto, con un programma accuratamente schedulato. Nella mattinata i giocatori saranno sottoposti alle visite mediche di rito, che avranno luogo presso il Centro di medicina dello sport del Dott. Claudio Briganti di Maddaloni. A seguire, sarà consegnato il materiale tecnico da allenamento griffato Macron e quindi ecco il primo incontro con lo staff tecnico e dirigenziale del club del presidente Francesco Farinaro. Ecco che, poi, alle ore 19.30, nella cornice del palaPiccolo di viale Medaglie d’oro, avrà luogo il primo incontro tra il roster e la tifoseria bianconera, in quello che si spera essere un legame fin da subito forte, verace e sincero.

Per l’inizio della preparazione in vista del prossimo campionato, lo staff tecnico, costituito dai confermati head coach Sergio Luise, dal primo assistente e responsabile tecnico del settore giovanile Ciro Dell’Imperio, e dall’altro assistente, prima novità stagionale, Nicola Liguori, sono stati convocati i seguenti atleti: Damir Hadzic (1997, ala, 203 cm), Diego Jordan Lucas (1996, play/guardia, 180 cm), Davide Mastroianni (2001, play/guardia, 187 cm), Fatih Mehmedoviq (2000, ala/pivot, 205 cm), Nicola Mei (1985, guardia, 184 cm), Niccolò Moffa (1999, guardia/ala, 200 cm), Paolo Paci (1990, pivot, 208 cm), Raffaele Romano (2002, ala, 200 cm), Biagio Sergio (1986, ala/pivot, 201cm), Alfonso Zampogna (2000, play/guardia, 186 cm). A questi si aggiungono i giovani, tutti classe 2005, provenienti dal vivaio: Giovanni Pagano (ala, 200 cm), Giovanni Pani (guardia, 186 cm.), Stefano Pisapia (guardia/play, 182 cm.), e Riccardo Vaccaro (guardia/play, 183 cm.).

Ufficio stampa Juvecaserta 2021