Serie B – Alba risorge dalle proprie ceneri e vince in rimonta a Oleggio

Di cuore, di squadra, in una situazione drammatica l’Olimpo Basket Alba risorge dal -7 e dopo un finale

punto a punto al cardiopalma supera l’Oleggio Magic Basket 89-94! I biancorossi perdono De Bartolomeo

per infortunio, dal +10 iniziale scivolano in svantaggio e sembrano perdere il controllo del match. Tuttavia

con l’apporto da tutti i giocatori che restano in campo, i langaroli raschiano il fondo del barile e trovano le

ultime preziose e decisive energie per ribaltare il match e festeggiare il ritorno alla vittoria.

La partita

Danna è ancora ai box (da due mesi) e nella terza giornata di ritorno l’Olimpo Basket Alba deve affrontare

in trasferta un Oleggio Magic che cerca una scossa con un cambio in panchina.

L'avvio langarolo è più che deciso con Rossi, Antonietti e Tarditi a fare subito il vuoto: 2-10. Pilotti tiene in

partita i suoi, ma Terenzi smazza un assist dopo l'altro, tra cui quello per Giorgi che taglia sulla linea di

fondo per il 12-22. Benzoni prova ad accendersi, tuttavia è pronta la riposta biancorossa con l'inchiodata di

Antonietti in contropiede (16-29) con 6 secondi sul cronometro. Tanto basta a Maruca per bruciare la

sirena: al decimo è 19-29. L'unico neo albese dei primi dieci minuti sono i due falli a testa per Rossi e Giorgi.

Il fulmen in clausula dà fiducia ai padroni di casa che risalgono fino al 23-29. Poi, De Bartolomeo si infortuna

al ginocchio sinistro e deve lasciare la contesa trasportato di peso fuori dal campo. Oleggio risale mentre

Alba è scossa e, a suon di triple, sorpassa: 40-37. intanto Rossi e Giorgi commettono il terzo fallo e la

situazione per Jacomuzzi si fa drammatica. Giorgi e Terenzi sono però protagonisti della reazione emotiva

ospite e rimettono la testa avanti all'intervallo 46-47.

Dopo la pausa lunga la sfida prosegue incerta, prima Giacomelli vola sopra il ferro, poi fa lo stesso Tarditi:

50-53. Ecco che a seguire Oleggio torna a premere e con Pilotti e Maruca trona avanti riprendendosi

l’inerzia (62-59). Giorgi commette il suo quarto fallo e lascia momentaneamente il parquet, prima di una

clamorosa giocata di Testa che si tuffa tra le gambe di Terenzi, ruba palla e subisce fallo sul tiro: il pubblico

di casa è in delirio sul 66-59. Alba sembra precipitare, ma Ielmini e Rossi confezionano cinque punti vitali.

Maruca tiene avanti i suoi, ma sulla sirena Coltro spara dai 6,75 m e segna per l’incredibile sorpasso albese

sulla sirena del terzo periodo: 68-70!

L’inerzia torna langarola e Rossi trascina i viaggianti sul 70-77, prima del quinto fallo di Giorgi che lo chiama

fuori dal match. Oleggio ne approfitta e con tutta l’esperienza di Benzoni e Grugnetti si riporta subito a -1

(78-79). Tarditi reagisce ben imbeccato con un taglio fulmineo nel pitturato (canestro e fallo), poi Rossi

dalla lunga distanza è ancora mortifero: 80-86. Traditi ribadisce il +6 con la schiacciata dell’82-88, ma Pilotti

e Benzoni non ci stanno e tengono aperto il match: 85-90 a trenta secondi dalla fine. Oleggio alza il

pressing, ma lascia spazio per Antonietti: altra inchiodata per l’85-92! Non è finita e Benzoni a 7 secondi

dalla conclusione dice -3 (89-92). Jacomuzzi chiama time-out e i langaroli rimettono in campo la palla con

precisione; arriva il fallo sistematico dei padroni di casa e Tarditi chiude i giochi: 89-94.

L’Olimpo Basket Alba sbanca così lo Sport Cube di Cameri dopo un’autentica battaglia. Sul -7 con l’inerzia

tutta contraria, l’infortunio di De Bartolomeo alle spalle e problemi di falli la situazione sembrava disperata,

ma un’incredibile reazione nel finale ribalta tutto e regala un insperato successo ai langaroli! La vittoria è

tutta di squadra con sei uomini in doppia cifra e sarà fondamentale per affrontare con decisione il turno

infrasettimanale di giovedì, alle 20:30 al Pala 958. SI scende già in campo, senza un attimo di respiro, la

Serie B Old Wild West corre e l’Olimpo Basket vuole correre a sua volta.

Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba

Pietro Battaglia

Tabellino:

Mamy Oleggio – Olimpo Basket Alba 89-94 (19-29, 27-18, 22-23, 21-24)

Mamy Oleggio: Andrea Pilotti 23 (8/12, 1/2), Daniele Benzoni 19 (4/8, 0/2), Matteo Maruca 15 (2/6, 2/2),

Olivier Giacomelli 14 (4/7, 2/3), Filippo Testa 11 (3/7, 0/4), Fabio Grugnetti 3 (0/2, 1/2), Tommaso

Somaschini 3 (0/1, 1/2), Edoardo Bertocchi 1 (0/0, 0/0), Giovanni Garbarini 0 (0/0, 0/2), Nicolò Mosele 0

(0/0, 0/0), Giulio Masella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 30 – Rimbalzi: 27 3 + 24 (Filippo Testa 12) – Assist: 13 (Daniele Benzoni 5)

Olimpo Basket Alba: Emanuele Tarditi 20 (6/7, 1/4), Tommaso Rossi 19 (3/6, 4/6), Luca Antonietti 15 (6/7,

0/5), Diego Terenzi 14 (5/9, 0/2), Alberto Ielmini 10 (2/3, 2/4), Gianluca Giorgi 10 (3/3, 0/0), Mattia Coltro 6

(1/1, 1/2), Cristian De bartolomeo 0 (0/0, 0/0), Danilo Tagliano 0 (0/0, 0/0), Andrea Danna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Diego Terenzi 13) – Assist: 22 (Diego Terenzi 10)