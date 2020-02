Serie B – Allarme corona virus, rinviate Crema Vicenza e Cremona Vigevano

Niente basket domani per la Tramarossa Vicenza. L’ha deciso la Lega Nazionale Pallacanestro a seguito della nota del Comune di Crema, che ha richiesto il rinvio della partita a causa del rischio di diffusione del Corona Virus, che si sta propagando nel Nord Italia, specialmente nella zona di Cremona. I biancorossi quindi domani non giocheranno la sfida valevole per la ventiduesima giornata di campionato, in attesa che l’emergenza venga superata. Non solo la prima squadra comunque: la FIP ha infatti disposto la sospensione di tutte le partite di carattere giovanile fino a mercoledì 26 febbraio compreso. Questa la nota ufficiale del CNR Veneto: “Si porta a conoscenza di tutte le Società interessate che, considerata la situazione sanitaria in alcune zone della Regione Veneto, tutte le gare gestite dal Comitato Regionale Veneto e dagli ufficigare distaccati provinciali dalla data odierna fino a mercoledì 26 febbraio compreso vengono sospese.

A seguito di un’ordinanza emessa dal Comune di Cremona la Ferraroni JuVi Cremona comunica che la gara prevista per domani al PalaRadi Ferraroni JuVi Cremona-Elachem Nuova Pallacanestro Vigevano è ufficialmente e definitivamente rimandata a data da destinarsi.

Gli Uff.Stampa