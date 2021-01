Serie B – Alpha Pharma Bisceglie graffia in difesa: Monopoli va ko

Grinta e sostanza nell’approccio al match, capacità di individuare le soluzioni offensive più efficaci per allungare il passo e soprattutto una buona intensità difensiva per tutti i 40 minuti. L’Alpha Pharma Bisceglie è tornata al successo: regolata l’Action Now! Monopoli, fanalino di coda del gruppo D2 di Serie B Old Wild West, al termine di una gara controllata fin dai primi minuti. Merito dei nerazzurri di coach Gigi Marinelli, alla settima affermazione su nove incontri.

Una poderosa schiacciata di Fadilou Seck è valsa il primo vantaggio significativo (9-4) mentre il capitano Andrea Chiriatti ha firmato il +9 Lions a inizio secondo quarto (25-16). L’ottima prova in difesa dei padroni di casa ha compensato percentuali non altissime al tiro dalla lunga distanza (2/12 a metà partita): l’Alpha Pharma ha dato un altro strattone a ridosso dell’intervallo, con una tripla di Fabio Galantino, un acuto di Edoardo Maresca, una bella giocata tutta energia del nuovo arrivato Vincenzo Taddeo (canestro su rimbalzo d’attacco e fallo subìto) per il 33-20. I nerazzurri hanno preso il largo fino al +17 (41-24 grazie fra l’altro a uno schiaccione di Maresca e ai canestri di Juan Caceres e Georgi Sirakov) mettendo di fatto le mani sulla sfida. Donato Vitale e compagni sono riusciti a domare l’orgogliosa reazione degli avversari (risaliti non oltre il -7 sul 48-41) nel terzo periodo e in apertura di quarta frazione hanno messo a frutto la massima determinazione per archiviare la pratica. Massimo scarto sul 69-50, top scorer Matteo Santucci con 17 punti e spazio nel finale a Domenico Quarto di palo.

L’Alpha Pharma ha confermato il secondo posto in graduatoria: una posizione di tutto rispetto per il giovane gruppo biscegliese, riconoscimento dell’ottimo lavoro fin qui svolto.

ALPHA PHARMA BISCEGLIE-MONOPOLI 71-58

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 8, Sirakov 15, Santucci 17, Caceres 6, Seck 8, Maresca 8, Chiriatti 4, Galantino 3, Taddeo 2, Quarto di palo. N.e.: Molteni. Allenatore: Marinelli.

Action Now! Monopoli: Paparella 12, Vanni Laquintana 3, Benedusi 6, Stepanovic, Botteghi 15, Bruno 10, Yusuf 4, Micky Laquintana 4, Torresi 2, Annese 2. N.e.: Formica.

Arbitri: Diego Secchieri di Venezia e Andrea Mammoli di Verona.

Parziali: 23-16; 41-26; 57-44.

Note: nessun uscito per 5 falli. Tiri da due: Alpha Pharma Bisceglie 21/36, Monopoli 21/44. Tiri da tre: Alpha Pharma Bisceglie 7/26, Monopoli 1/15. Tiri liberi: Alpha Pharma Bisceglie 8/10, Monopoli 13/17. Rimbalzi: Alpha Pharma Bisceglie 38, Monopoli 37. Assists: Alpha Pharma Bisceglie 18, Monopoli 9.

