L’Andrea Costa Imola 2022 comunica che, Mercoledì 27 Marzo, il match contro Taranto si terrà presso il Pala SGR, sito in Via della Resistenza, 5 – Santarcangelo di Romagna (RN), alle ore 20:30.

Ringraziamo Gianluca Sacchetti e la Società di Santarcangelo tutta per l’ospitalità.

Ricordiamo, inoltre, che, ovviamente, gli abbonamenti sono validi e il biglietto, invece, sarà al prezzo unico di € 10.

Certi del sostegno del nostro pubblico, Vi aspettiamo.

Area Comunicazione Andrea Costa Imola 2022