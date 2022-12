Serie B – Andrea Costa Imola interviene sugli stipendi dopo il brutto inizio di stagione

La dirigenza dell’Andrea Costa Imola 2022 nella giornata di ieri, giovedì 08 dicembre 2022, si è riunita e oggi esprimerà alla squadra le proprie valutazioni e decisioni in merito al difficile momento che sta attraversando.

CI SCUSIAMO CON SPONSOR E PUBBLICO

In primo luogo, la Società intende scusarsi sentitamente con gli sponsor e con i tifosi per le deludenti prestazioni messe in mostra da inizio campionato.

I NUOVI OBIETTIVI DEL CLUB

Alla vigilia di questa stagione sportiva, gli obiettivi della dirigenza erano ben diversi e ad oggi i risultati ottenuti non possono ritenersi di certo soddisfacenti, alla luce di quanto affermato in precedenza, pertanto da questo momento in avanti, l’unico obiettivo dell’Andrea Costa sarà quello di creare tutte le condizioni necessarie in modo tale da concludere la regular season nelle prime dodici posizioni per poi andare agli spareggi decisivi con lo scopo di mantenere la categoria e restare in serie B nazionale.

LE DECISIONI PRESE DALLA SOCIETA’

Davanti a questa difficile e negativa situazione, la Società non rimarrà a guardare senza adottare dei provvedimenti. Durante il mercato estivo, questa squadra era stata allestita per ottenere risultati diversi da quelli attuali e proprio per questo motivo la dirigenza ha deciso di intervenire sugli stipendi a partire da sabato 10 dicembre.

BASTA DIVERGENZE

Questa scelta verrà comunicata in data odierna ai giocatori e allo staff. Cogliamo l’occasione per invitare tutti i ragazzi a fare gruppo e a rispettare le indicazioni che verranno date a loro dal Coach Federico Grandi. L’allenatore riscuote la totale fiducia da parte della Società.

DUE PARTITE IMPORTANTI IN VISTA DEL FUTURO

Prima della sosta per le festività natalizie mancano ancora i match contro due dirette concorrenti per la salvezza: Halley Informatica Matelica (in trasferta) e San Miniato (in casa).

Da lunedì 19 dicembre 2022 in poi, la Società riesaminerà la situazione complessiva e valuterà con attenzione l’assetto della squadra.

La dirigenza biancorossa, qualora lo ritenesse opportuno, valuterà nel momento giusto di modificare l’assetto della squadra o inserire all’interno del roster un prospetto di qualità e di calibro importante che possa aiutare la squadra in vista dei decisivi spareggi per la permanenza in serie B.



CHIEDIAMO UNITA’ E DI TERMINARE LE POLEMICHE

Uniti per uscire da questo difficile momento, comprendiamo la rabbia e la frustrazione dei nostri sostenitori, siamo i primi ad essere insoddisfatti per le prestazioni molto negative che l’Andrea Costa sta offrendo ma siamo altrettanto convinti che solo aiutandoci a vicenda e restando uniti potremo farcela.

Faremo tutto il possibile per invertire la rotta ma invitiamo il pubblico a mettere da parte, almeno per il momento, le polemiche e di giudicare l’operato al termine della stagione.

Siamo fermamente convinti di potercela fare e usciremo da questo momento negativo soltanto se tutti remeremo nella stessa direzione.



Andrea Costa Imola 2022