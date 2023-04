Serie B – Andrea Costa Imola mai in partita, tutto facile per Real Sebastiani Rieti

Vittoria utile per il morale e che dà continuità quella conquistata dalla RSR sul campo dell’Andrea Costa Imola. Rieti ha avuto la meglio per 47-70, rafforzando così il primato in classifica già matematicamente conquistato sabato scorso con la vittoria contro Senigallia. Buona partita per Ceparano e Pagani autori entrambi di 11 punti. La Sebastiani tornerà in campo domenica prossima contro la Tigers Romagna per chiudere la regular season e proiettarsi ai playoff.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Dopo due minuti sono Pagani con 4 punti e Tognacci con due ad aprire il match, 2-4. Bomba di Ceparano, 2-7. 1/2 di Chinellato dai 5.8, Tognacci risponde dalla media, 4-8. Ancora Pagani sotto le plance, 4-10. Bushati inventa, penetra e libera Ceparano sul perimetro, altri tripla per il #25, 4-13. Pagani domina sotto canestro, altro canestro in post basso, 4-15. Fazzi penetra e non sbaglia l’appoggio, 6-15. Grande giocata di Ceparano che ruba palla, va a segnare in contropiede e subisce fallo, libero segnato e +12 Real. Cosenza da tre e Mazzotti da due, 9-20. Bomba di Mazzotti, 9-23. Termina con il +14 reatino il primo quarto.

Bushati da tre punisce Imola, 9-26. Marangoni risponde dai 6.75, 12-26. Canestro di Ranuzzi e Imola va a -12. Montanari indisturbato dalla media, 16-26. Bushati ancora ad inventare, Piccin ringrazia e realizza, 16-28. Pagani va a segnare ancora, 16-30. Bomba di Paesano che riporta Rieti al massimo vantaggio, +17. Altro scippo di Ceparano altro canestro del #25, 16-35. Primo canestro con il cronometro in movimento per Chinellato, 16-37. Gran giocata poco dopo per il n.16 che va ad inchiodare, 16-39. Tognacci interrompe il parziale aperto di Rieti con due punti, 18-39. Cusenza preciso dalla lunetta, Imola a -19. Meno preciso Pagani con l’1/2 dai 5.8, 20-40. Squadre in bonus, si va spesso ai liberi, Corcelli fa 1/2, 21-40. Non buono il canestro di Bushati sulla sirena, finisce 21-40 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Ranuzzi si libera e dalla media realizza, 23-40. Jump di Chinellato dai 6 metri, 23-42. Tap-in vincente di Piccin, 23-44. Chinellato emula il compagno e segna anche lui in tap-in, 23-46. Ranuzzi segna due punti e desta Imola, 25-46. Cusenza e Piccin, due punti a testa, 27-48. Corcelli e Ranuzzi segnano da due e accorciano, 31-48. Paesano segna da sotto sfruttando l’ennesimo assist di Bushati, 31-50. 50% ai liberi per Mastrangelo, 31-51. Si va così all’ultimo quarto.

Piccin penetra e appoggia, 31-53. Ranuzzi risponde in una gara che ormai ha poco da dire, 33-53. Palleggio, arresto e tiro di Piazza, canestro e +22 Real. 1/2 di Ranuzzi e canestro di Mastrangelo, 35-57. Mastrangelo ruba palla e va a segnare in contropiede, 35-59. Cusenza segna da tre, 38-59. 1/2 di Mastrangelo dalla linea della carità, 38-60. Trentin segna in contropiede, Frattoni fa 1/2 dai 5.8, 40-61. Altro 1/2 di Imola, Mazzotti prende il rimbalzo e va a segnare, 41-63. Gran canestro di Trentin che riporta Imola a -20. Grande bomba di Frattoni, 43-66. L’italo argentino replica poco dopo, 43-68. Trentin segna altri due punti e rende meno amaro il passivo, 45-68. Un altro punto per Frattoni, 45-69. Imola segna due liberi, 47-69. Valente fa invece 1/2, 47-70. Si conclude così il match.

IL TABELLINO DEL MATCH:

ANDREA COSTA IMOLA vs REAL SEBASTIANI RIETI 47-70 (9-23; 12-17; 10-11; 16-19)

ANDREA COSTA IMOLA: Restelli, Montanari 3, Tognacci 8, Cusenza 10, Marangoni 3, Corcelli 3, Ranuzzi 12, Barbieri, Fazzi 2, Roli, Trentin 6.

Coach: Federico Grandi

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 6, Paesano 5, Piccin 8, Valente 1, Chinellato 9, Mazzotti 7, Matrone, Piazza 2, Ceparano 11, Pagani 11, Frattoni 7, Bushati 3.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Curreli di Assemini (CA) e Zara di Oristano (OR)

NOTE:

Area Comunicazione RSR