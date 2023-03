Serie B – Andrea Costa Imola, nota sulle condizioni di Barbieri e Corcelli

L’Andrea Costa Imola comunica che, nel pomeriggio di venerdì scorso, il capitano Nunzio Corcelli è stato sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato contro i Blacks Faenza. L’esito degli esami strumentali ha rilevato un trauma distorsivo di primo grado in assenza di lesioni maggiori.



Indipendentemente dalle proprie condizioni di salute, come concordato già da tempo con la società, la guardia imolese sarà all’estero per motivi lavorativi da oggi (giovedì 16 marzo) fino a sabato 1 aprile. Di conseguenza, capitan Corcelli salterà la sfida casalinga con la Bakery Piacenza e la trasferta di Jesi. Tornerà a disposizione di Coach Grandi giusto in tempo per disputare il derby di ritorno contro la Virtus Imola.

Da martedì scorso, all’infermeria dell’Andrea Costa si è aggiunto anche Matteo Barbieri. Il lungo classe 2003 ha rimediato uno strappo muscolare, ma ha già ripreso ad allenarsi in modo graduale e le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni.

Daniele Monti

Addetto Stampa – Andrea Costa Imola