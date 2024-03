Serie B – Andrea Costa Imola, nota sulle condizioni di Fazzi

L’Andrea Costa Imola comunica, che in data odierna, a seguito dell’infortunio di Luca Fazzi rimediato nel match di domenica contro Lumezzane, si sono tenuti gli esami strumentali al ginocchio destro.

Il referto medico indica, come previsto ieri dal medico Sociale Dott. Palmonari a seguito di una visita ortopedica, la rottura del crociato anteriore e la frattura del corno posteriore del menisco laterale.

Domani l’atleta biancorosso sarà visitato da un ortopedico specialista nel ginocchio per decidere i tempi di operazione e conseguente riabilitazione.



Queste le parole di Sofia Conti, Dirigente Area Sportiva:

“Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto domenica a Luca. La nostra squadra perde un tassello importante sia in campo sia per lo spogliatoio. Abbiamo sperato tutti non fosse così grave ma siamo certi che Luca, con il sostegno di tutti noi, tornerà in campo più forte di prima ”.

Intanto, nonostante la pausa di campionato di questo weekend, continuano gli allenamenti della Squadra agli ordini di Coach Di Paolantonio in vista del match di sabato 23 Marzo sul campo della formazione della Civitus Allianz Vicenza.



Area Comunicazione Andrea Costa Imola 2022