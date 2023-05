Serie B – Andrea Costa Imola, quote societarie in vendita gratuitamente. Si punta al ripescaggio

L’Andrea Costa Imola 2022 a conclusione della stagione sportiva 2022/23, stagione sofferta e purtroppo conclusasi in maniera non positiva, intende chiedere scusa pubblicamente a tutti i propri tifosi, sponsor e partner per gli errori commessi lungo l’arco di tutta l’annata che di fatto non hanno permesso al club di raggiungere il proprio obiettivo stagionale, ovvero la conquista di un posto nella nuova Serie B Nazionale.

A seguito di questo risultato negativo i soci Alessandro Domenicali ed Andrea Ramenghi, detentori del 100% del capitale sociale, prendono atto che non ci sono più le condizioni per proseguire; pertanto, fin d’ora, intendono mettere a disposizione a titolo assolutamente gratuito l’intera totalità delle proprie quote. Questa decisione è stata presa esclusivamente per il bene dell’Andrea Costa Imola 2022, in modo da poter favorire un completo ricambio della base sociale.

Questo passaggio di quote dovrà essere regolarizzato entro giugno ’23. Il termine si rende necessario in quanto entro il 2 luglio ’23 la società dovrà presentare regolare domanda di iscrizione al prossimo campionato 2023/24 alla Federazione Italiana Pallacanestro, e completare i relativi adempimenti economici e burocratici necessari alla partecipazione.

Si comunica inoltre che lo scorso venerdì 26 maggio ’23 la società Andrea Costa Imola 2022 ha inviato alla Federazione Italiana Pallacanestro ed alla Lega Nazionale Pallacanestro, la richiesta di ripescaggio in Serie B Nazionale.

In un momento così difficile per la nostra amata regione, ed in particolar modo per i territori della Romagna, ci permettiamo di invitare tutti coloro che parlano e scrivono di sport ad evitare le parole “morte”, “tragedia” ed accezioni similari, questo per rispetto nei confronti di coloro che a seguito di quanto avvenuto recentemente hanno subito lutti e perdite economiche ingentissime.

Concludiamo ringraziando nuovamente tutti coloro che ci hanno seguito per l’intera stagione sportiva, l’International Imola Basket e la Grifo Basket Imola per averci supportato nei nostri momenti di difficoltà.

Ieri, oggi, domani, sempre forza biancorossi.

Uff stampa Andrea Costa Imola 2022