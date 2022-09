Serie B – Andrea Costa Imola supera Olimpia Castello

Convincente prestazione dell’Andrea Costa Imola sul parquet del PalaRuggi contro l’Olimpia Castello. Nel primo scrimmage amichevole di questa pre-season, i biancorossi si sono imposti con il punteggio finale di 82-68. Buone indicazioni per coach Grandi che ha visto quattro dei nuovi arrivati chiudere il match in doppia cifra. Da sottolineare, in particolar modo, le prestazioni di Agostini e Ranuzzi, entrambi a referto con 20 punti.

Archiviata la pratica Olimpia Castello, tra pochi giorni l’Andrea Costa tornerà nuovamente in campo per il secondo scrimmage in vista del derby di Supercoppa in programma per domenica.

Martedì 6 settembre alle ore 19, i biancorossi saranno ospiti del KLEB Basket Ferrara alla Giuseppe Bondi Arena. Primo test esterno per Corcelli e compagni che affronteranno un avversario di categoria superiore.

Il tabellino



ANDREA COSTA IMOLA 82 – OLIMPIA CASTELLO 68 (20-14, 18-18, 24-16, 20-20)

ANDREA COSTA: Restelli 10, Fazzi 4, Agostini 20, Ranuzzi 20, Corcelli 4, Spagnoli, Roli, Tognacci 5, Montanari 10, Trentin 9, Marangoni ne, Barbieri ne. All.: Grandi.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 9, Costantini 13, Ferdeghini 9, Grotti 3, Gianninoni 11, Salsini 8, Iattoni 7, Biasco 8, Castellari ne, Raimondi ne. All: Berselli.



I nostri prossimi avversari ai raggi X

A tre giorni di distanza dall’impegno con l’Olimpia Castello, l’Andrea Costa tornerà in campo alla Giuseppe Bondi Arena di Ferrara per affrontare il KLEB, squadra che milita nel campionato di serie A2. Alla guida della compagine estense c’è coach Spiro Leka. Tra i principali punti di forza dei biancoblù ci sono i due volti nuovi che arrivano d’oltreoceano. Il primo dei due è Andy Cleaves II, guardia, 26 anni, nato a Riverside (California), dopo aver giocato in NCAA nei Warriors Stanislaus State University, l’anno scorso ha indossato la maglia di Horsens in Danimarca dove ha realizzato 18.6 punti di media a partita, 4.7 rimbalzi e 2.2 assist e un high di 32 punti. Il secondo, invece, è Andrew Smith. Nato il 14 dicembre 1992 a Pompano Beach, Florida, è alto 206 cm per 100 kg. Americano con passaporto lettone, arriva a Ferrara dalla Svezia dove, nell’ultima stagione, ha raggiunto i play off con il BC Lulea, totalizzando 10.3 punti, 7.9 rimbalzi, 2.2 assist e 2 stoppate di media a partita.

A completamento del roster, ci sono l’ex Alessandro Amici, Simone Bellan, Carlo Buriani, Maurizio Tassone, Luca Campani, Gianmarco Bertetti, Samuele Valente, Mihajlo Jerkovic, Tommy Pianegonda, Andrea Cazzanti e Leonardo Cavicchi.

