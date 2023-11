Serie B – Andrea Costa Imola vince il derby contro Ravenna

All’Andrea Costa manca Drocker a causa di una caviglia dolorante e parte con Fazzi, Aukstikalnis, Ranuzzi, Marangoni e Crespi. L’OraSì si schiera con Dron, Paolin, Bedetti, Nikolic e Onojaife.

Mirini sporchi per entrambe le squadre nei primi minuti con Crespi che comanda sotto le plance mentre Bedetti è particolarmente tonico:

6-8 dopo 5′ e poi ancora 10 a 10 dopo 8 minuti; con un 2+1 per Bedetti Ravenna prende un po l’inerzia ma l’Andrea Costa replica e si chiude la prima frazione sul 16-14.

Il secondo quarto inizia in maniera faticosa per l’OraSi che perde 3 palloni: time out di Bernardi sul 20-16 che porta ad una reazione immedista dei giallorossi:

Dron dai 6 metri, dopo un fallo in attacco di Crespi, porta Ravenna a -2 poi un assist di Nikolic per il 20 pari firmato da Ferrari a meno 6′ dall’intervallo.

Corcelli prende le redini di Imola che ritenta l’allungo, prima sul 28-23 poi, dopo una tripla di Corcelli stesso sul 32-26. Dron prima con una tripla e Onojaife con un 2+1 ricuciono e, a 2′ dall’intervallo, Ravenna è a -3. Corcelli spinge ancora e ne mette altri 4 che insieme al 2/3 ai liberi di Aukstikalnis porta ancora Imola al 38-31 alla fine del primo tempo.

Secondo tempo.

Ravenna riparte con il piglio giusto con 5 punti filati di Dron seguiti da una rubata di Bedetti che manda Paolin a realizzare il 40-38. Imola con Crespi e Aukstikalnis ritorna a +5 dopo 2’30”. Dron è carico e con un 3+1 riporta ancora i bizantini a -2 sul 49 a 47 a 4’50” dal termine del periodo. A 4’12” però succede il fatto determinante per la partita: Nikolic, marcato strenuamente, finisce nella panchina di Imola e nasce un battibecco con Di Paolantonio. Viene espulso il giocatore ravennate e viene dato un fallo tecnico al coach dell’Andrea Costa.

Un libero di qua, due di là ma cambia la partita che si “sporca” e diventa nervosa con tante palle perse. Onojaife prende un rimbalzo offensivo e sblocca i giallorossi, Fazzi da fuori la mette per Imola e si va sul 54 a 52 dopo l’ennesima stoppata di Onojaife a 1″ dal termine. Restelli ne mette due, Bedetti ai liberi e Paolin dopo rubata impattano il risultato sul 56 pari aĺla fine del terzo periodo.

L’ultima frazione parte con 2 punti di Martini per Imola e 2 di un tostissimo Onojaife per i ravennati ma da lì si innesca un 6 a 0 dell’Andrea Costa che spezza l’equilibrio e ai va sul 64-58; che diventa un +10 per i padroni di casa con un tiro del lituano e una scorribanda in entrata di Corcelli a 5 ‘ 36″ dal termine. Ravenna non riesce piu a segnare, Imola si carica anche se Restelli la mette da 3 per il 71-58. Ancora Paolin a 3’36 con la tripla poi coach Bernardi comanda la zona 3-2 ma non cambia nulla. Il 19-5 di parziale per l’Andrea Costa nel quarto periodo scava il solco che diventerà definitivo per l’82-66 finale.

Tabellini:

Andrea Costa Imola – OraSì Ravenna 82-66

(16-14, 22-17, 18-25, 26-10)

Andrea Costa Imola: Corcelli 23 (4/7, 2/6, T.L. 9/10), Aukstikalnis 22 (2/6, 2/6 T.L. 12/13), Ranuzzi 11 (4/9, 1/3), Fazzi 9 (3/3, 1/6), Crespi 8 (4/9, 0/0, T.L. 0/3), Marangoni 7 (2/3, 1/3), Martini 2 (1/3, 0/0, T.L. 0/1), Sorrentino 0 (0/1, 0/1), Bresolin 0 (0/1, 0/0), Ronchini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 – Rimbalzi: 40 17 + 23 (Crespi 11) – Assist: 10 (Fazzi 3).

OraSì Ravenna: Dron 14 (2/3, 3/9,T.L. 1/1), Onojaife 14 (4/5, 0/0, T.L. 6/7), Bedetti 13 (3/3, 0/2, T.L. 7/8), Paolin 10 (3/7, 1/2, T.L. 1/4), Ferrari 5 (1/1, 1/3), Nikolic 3 (1/4, 0/1, T.L. 1/2), Restelli 3 (0/0, 1/6), Guardigli 2 (1/2, 0/2), De Gregori 2 (1/1, 0/0), Allegri 0 (0/0, 0/0), Laghi N.E., Galletti 0 N.E.

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 24 3 + 21 (Onojaife 6) – Assist: 13 (Bedetti, Nikolic, Restelli 3)

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna