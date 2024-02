Serie B – Antonio Gallo lancia la Geko Sant’Antimo, vittoria su Piombino nel posticipo del lunedì

Al termine di una partita palpitante, vinta e persa più volte nell’arco di 45 minuti, la Geko batte Piombino (80-79) e conquista due punti preziosissimi che le restituiscono il 5’ posto della classifica. Determinante Antonio Gallo, che oltre al canestro della vittoria ha chiuso con 22 punti, 7 assist e 10 falli subiti.



LA PARTITA – Quintetto classico per coach Marco Gandini che conferma Dri, Cagnazzo, privo di Venucci, lancia Cappelletti nei primi 5 con Piccone, Longo, Berra e il rientrante Azzaro.

Parte forte la Geko che dopo 4’ è avanti 12-2 con le triple dello stesso Dri, di Kamperidis e Stentardo; la reazione dei toscani è affidata a Berra ma i locali restano in controllo e al 7’ il tabellone del PalaJacazzi segna 18-9. Qui la partita rallenta, si sbaglia qualcosa di troppo su entrambi i fronti e sono gli ospiti a sbloccarsi per prima rientrando fino al -4 dell’11’ (21-17, tripla di Azzaro) e poi addiruttura impattando a quota 23 con Turel un minuto dopo. Sant’Antimo è nervosa, continua a sbagliare tanto in fase offensiva e così la Solbat prova addirittura la fuga al 14’ con Piccone che firma il 23-28 esterno (2-14 il parziale). Dura pochissimo, Kamperidis gli risponde dall’arco, Gallo la impatta dalla lunetta e poi sono Colussa, Mennella e Dri a chiudere l’11-0 verdeblù che vale il 34-28 del 16’. La partita però resta instabile, Piombino gioca a ritmi altissimi e a 1’ dall’intervallo è di nuovo avanti (36-37) con Turel, ma negli ultimi 60” sale in cattedra Digno che la ribalta ancora con 5 punti consecutivi (41-37).

Parte a mille all’ora anche il secondo tempo, acceso dalle triple di Dri, Longo e Colussa (47-40 al 23’), poi Sant’Antimo prova a staccarsi con un paio di prodezze di Gallo che fissano il 52-41 del 24’ e costringono Cagnazzo al time out. Quando si riprende Dri viene prima scippato di un possesso sacrosanto e poi sanzionato con un tecnico, la gara torna nervosa e ad approfittarne è ancora di volta la formazione ospite che si rifà sotto (53-48 al 28’) con Piccone. E’Quarisa a scuotere i suoi in questa fase delicata, prima si procura e segna due liberi preziosissimi e poi stoppa Cappelletti lanciando Gallo in campo aperto per il nuovo +9 Geko. Piombino però non molla, e con De Zardo e Longo rientra sul -2 (60-58) del 32’ riaprendo completamente i giochi. E’ un momento importante del match, Gallo segna un gran canestro ma poi Dri e Kamperidis sbagliano tre volte il tiro del possibile allungo e così al 35’ è ancora +2 sul 63-61. Cantone si guadagna e realizza due personali, gli risponde dalla lunetta Piccone e poi la gara si inabissa di nuovo fino al sorpasso toscano (65-66) segnato da Berra a 1’54. Gallo la ribalta subito dopo, ma il pivot argentino riporta avanti i suoi quando si entra nell’ultimo minuto: Azzaro dall’angolo sbaglia il tiro che avrebbe potuto chiudere i giochi, dall’altro lato Gallo supera gli avversari come fossero birilli e ne mette altri 3 (2+1) per il 70-68 a 39 secondi dalla sirena. E’ ancora lunghissima, Stentardo ruba subito palla a Piccone ma Piombino se la riprende dalle mani di Mennella e così a 6.5” Berra, ancora lui, può appoggiare al vetro il canestro del 70 pari. Sant’Antimo ha comunque l’ultimo possesso, ma l’attacco di Kamperidis è troppo farraginoso e così il match va al supplementare. Un overtime che gli ospiti approcciano con un roboante 5-0, Dri tiene in scia i suoi con due canestri da fuori (76-77 a 2’25) e poi è il greco a rigirarla dalla lunetta a 2’10. Bisogna difendere, la Solbat sbaglia due volte la risposta ma in entrambi i casi prende rimbalzo in attacco e alla terza la capovolge di nuovo (78-79). Da qui in poi succede veramente di tutto, compreso uno 0/2 dalla linea di Piccone, e così Gallo a 5.5” può riprendersela ancora una volta (80-79). E’ il sorpasso definitivo, Piccone da 8 metri fallisce l’ultimo tiro e la Geko può gioire davanti ai suoi tifosi.



Il dopogara di coach Gandini – “Bravi per tre quarti di gara a limitare i loro tiratori, poi siamo calati rischiando tantissimo. Nel supplementare grande reazione dopo un avvio complicato, è un successo importantissimo che ci riporta al 5’ posto e ci porta a +8 dalla zona playout”.



GEKO SANT’ANTIMO 80 d1ts

SOLBAT PIOMBINO 79

(21-14, 41-37; 59-53, 70-70)

GEKO: Gallo 22, Dri 15, Stentardo 3, Colussa 8, Kamperidis 13; Cantone 4, Mennella 2, Digno 5, Quarisa 8, Ius. N.e.: Spernanzoni, Peluso. All.: Gandini.

PIOMBINO: Cappelletti 2, Piccone 17, Longo 9, Azzaro 6, Berra 18; Turel 14, Okiljevic 2, De Zardo 9, D’Antonio 2. N.e.: Gherardini, Almansi. All.: Cagnazzo.

ARBITRI: Mauro Barbieri e Indro Spinelli di Roma.

NOTE – Tiri liberi: Geko 17/24, Piombino 21/35. Uscito per falli Dri. Spettatori 350 circa.

Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo