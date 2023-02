Serie B – Avellino si aggiudica il derby contro Caserta

L’avvio di partita vede Avellino farsi preferire in maniera evidente a una Juve che in attacco si mostra molto confusionaria e in difesa subisce oltremodo le scorribande di giocatori come Caridà e Vitale i quali nelle prime battute della partita rappresentano una vera e propria spina nel fianco per la difesa bianconera. Coach Luise prova a invertire la rotta con un timeout che però non sortisce effetti significativi sulla partita. Al primo mini intervallo la IVPC Avellino conduce per 23-15.

In avvio di secondo quarto gli irpini iniziano a rallentare dal punto di vista offensivo e i padroni di casa provano ad approfittarne per rientrare in partita. Purtroppo coach Luise è costretto a perdere una pedina importante come Davide Mastroianni che lascia il campo dolorante dopo essere ricaduto male in seguito a un terzo tempo. La Juve trova in Lucas un’arma importantissima per ricucire il gap con gli avversari e pareggiare i conti sul 28-28. Caridà, con un rocambolesco gioco da quattro punti, riporta subito i suoi avanti interrompendo l’inerzia favorevole agli avversari che sono costretti a subire un parziale di 6-0. Per riacciuffare nuovamente la formazione ospite Caserta alza i giri in difesa e sfrutta in maniera impeccabile Visentin sotto le plance realizzando un parziale di 6-0 che vale la nuova parità sul 34-34. Ancora una volta è Caridà dall’arco a spezzare i sogni di gloria della Juve che all’intervallo lungo arriva in svantaggio per 40-36.

La Juvecaserta apre il secondo tempo con le triple di Ndoja e Drigo che valgono ancora una volta il pareggio a quota 42. Coach Crosariol, naturalmente, chiede un immediato timeout all’uscita del quale Avellino, per l’ennesima volta, si riprende la conduzione del match senza però prendere definitivamente il largo. Caserta non si arrende e ricuce nuovamente fino a trovare, finalmente, il tanto desiderato vantaggio che arriva in seguito alla tripla dall’angolo di Cioppa che vale il 53-52 in favore dei bianconeri. Gli ultimi possessi del terzo quarto non sorridono ai padroni di casa che all’ultimo mini intervallo sono nuovamente in svantaggio per 58-55.

In avvio di quarto quarto la IVPC prova a scappare definitivamente e lo fa, ancora una volta, trascinato da un Caridà davvero incontenibile per la difesa avversaria. Dall’altra parte, invece, Caserta si ferma quasi totalmente in attacco e in poco più di metà quarto si ritrova sotto di 13 lunghezze sul 72-59 in favore di Avellino. Un rapido parziale di 7-0 rianima il Pala Piccolo e la Juve spingendo la panchina irpina a interrompere il gioco per un timeout quando mancano 3’ e 21’’ alla sirena finale. Al rientro in campo Avellino si sblocca e con la tripla di Vitale che vale il 77-66 a poco più di un minuto dalla fine da l’impressione di chiudere la partita. Alla fine vince Avellino vince per 77-68.

DECÒ CASERTA 68–77 IVPC AVELLINO (15-23; 36-40;55-58)