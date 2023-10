Serie B – Avellino vince sul campo di Npc Rieti

By

PalaSojourner carico per un match che vale tanto per i padroni di casa, dopo le tre sconfitte di fila rimediate in quattro turni di Campionato.

Avellino battezza subito la partita nei primi secondi di gioco con una tripla che apre le danze. Da lì in poi i campani dominano il primo quarto con una fase difensiva ottima, la quale, grazie anche ai tanti errori della NPC, permette ai Verdi di essere prolifici in attacco. Ben 28 i punti messi a segno nei primo dieci minuti. Il solo Santucci ne mette 11, quasi il totale di Rieti che si ferma a 16.

La seconda frazione si apre con i punti di Markovic che permettono ai reatini di accorciare nel punteggio. Avellino sbaglia ai liberi, la NPC macina gioco e mette altri quattro punti con Da Campo e Cassar, Rieti a -5 grazie ad un break di 8-0. Bacchin a 5:55 e Agostini a 5:25 mettono le due bombe del pareggio. NPC – Avellino 31 – 31. Animi accesi sul finire di frazione per alcune scelte arbitrali che fanno discutere Società amarantoceleste e pubblico. Le squadre vanno all’intervallo lungo sul punteggio 42 – 46.

Gli uomini di coach Ponticiello iniziano il terzo quarto con grande enfasi, grazie ad un break di 6-0 allungano sugli irpini che però non si danno per vinti e con un contro break di 0-6 pareggiano e poi allungano sul +3 a 2:35 dal fine frazione. Ancora tante le proteste del pubblico contro la coppia arbitrale. Assordanti i fischi su un fallo e rimessa dati ad Avellino che portano poi alla tripla del +5 per gli irpini. Il terzo quarto si chiude sul 58 – 63.

Il quarto quarto si apre con un Tecnico alla panchina NPC. Partita “tirata”, con le squadre che lottano punto a punto. Dopo i liberi di Cavallero, Markovic sotto canestro in contropiede mette i punti del 66-66.

Cassar da tre a 3:12 dal termine, NPC a -1. Poi ancora Cassar sugli scudi, seconda bomba di fila, il PalaSojourner esplode e Rieti va sul +2. A 52″41 time out Rieti. Rimessa reatina, turi sbagliato, ripartenza Avellino che la mette da tre e va sul +4 a 10″ dalla fine. La partita finisce 72 – 78 per Avellino.

TABELLINI

Imperatori, Agostini 3, Mele, Da Campo 8, Markovic 12, Melchiorri 5, Cavallero 12, Cassar 22, Bacchin 7, Del Sole 3, Perella, Margarita.

Venga, Caridà 2, Burini 11, Giunta 2, Santucci 16, Vasl 14, Verazzo, Carenza 6, Bartolin 3, Nikolic 24.

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI