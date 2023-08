SERIE B – Bakery Piacenza completa il roster con sei giovani del vivaio

La Bakery Basket Piacenza comunica di aver completato il roster che parteciperà al prossimo campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 con ben sei atleti cresciuti cestisticamente nel settore giovanile biancorosso.

Agli ordini di coach Augusto Conti, sin dal giorno del raduno fissato per il prossimo 17 agosto 2023, saranno aggregati alla prima squadra Pietro Alberici, Matteo Barattieri, Mattia Civetta, Mattia Molinari, Tommaso Perugino e Samuele Ringressi.

Alberici (classe 2005, 198 cm) e Perugino (classe 2005, 182 cm) rientrano a Piacenza dopo aver passato l’ultima stagione dall’altra parte dell’oceano, tra le fila della squadra del liceo DME Academy di Daytona Beach. Barattieri (classe 2005, 195 cm), Civetta (classe 2005, 190 cm), Molinari (classe 2005, 190 cm) e Ringressi (classe 2004, 177 cm) invece, hanno già avuto occasione di allenarsi con la prima squadra collezionando qualche presenza nel campionato cadetto.«È sempre emozionante vedere approdare in prima squadra tanti ragazzi del nostro settore giovanile – dichiara il club manager biancorosso Simone Zamboni –. È una grande soddisfazione per la società e per lo staff tecnico delle giovanili che da anni lavorano con grande qualità per creare percorsi virtuosi. I ragazzi dovranno essere bravi a vivere questa esperienza non come un punto di arrivo ma sfruttare invece ogni opportunità che sarà concessa loro per continuare la loro crescita».

Area Comunicazione Bakery Basket Piacenza

Giovanni Bocciero