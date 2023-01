Serie B – Baldassarre guida l’Orlandina al successo contro Bergamo

By

Nella diciassettesima giornata del campionato di serie B, girone B, la seconda di ritorno, l’Infodrive Capo d’Orlando ottiene una preziosa vittoria, la quarta di fila davanti al proprio pubblico, contro una Bergamo agguerrita dall’inizio alla fine.

Dopo una prima parte di gara non particolarmente esaltante, caratterizzata da un’intensità difensiva discontinua e tanti errori ai tiri liberi, si torna negli spogliatoi per la pausa lunga sul punteggio di 41 a 42 in favore degli ospiti, guidati da un ispiratissimo Dario Masciarelli.

La musica cambia nel secondo tempo, dove i ragazzi di Coach Robustelli, privi di Thomas Binelli, a riposo per una distorsione alla caviglia rimediata nel turno precedente, cambiano passo e sfornano un’altra grande prova corale, spinti dal pubblico di casa, rispondendo colpo su colpo ad una Bergamo mai doma e riuscendo a chiudere la gara con grande lucidità nei possessi finali sul punteggio di 82-79.

Un bel segnale di continuità dopo l’importante vittoria esterna di una settimana fa sul campo di Vicenza.

Per l’Infodrive inizia adesso un’altra fondamentale settimana di lavoro, in vista del prossimo turno, sabato 4 febbraio alle ore 20:30 sul campo della Pontoni Monfalcone.

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 – 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗺𝗼 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟭𝟰 82-79 (18-23, 23-19, 22-17, 19-20)

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼: Baldassarre 18 (4/5, 3/4), Vecerina 17 (5/12, 1/3), Passera 17 (2/4, 3/6), Laganà 16 (4/10 da 3pt), Klanskis 8 (2/5, 1/3), Okereke 4 (2/2), Triassi 2 (1/1), Cuffaro, Binelli, Telesca, Tonarelli, Romagnolo.

Tiri liberi: 20 / 34 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Okereke 8) – Assist: 15 (Passera 5)

𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗺𝗼 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟭𝟰: Masciarelli 34 (11/15, 3/8), Genovese 14 (4/7, 2/3), Simoncelli 10 (2/7, 2/3), Cagliani 7 (2/3, 1/6), Rota 5 (2/2, 0/2), Cane 5 (2/3), Manenti 2 (1/3, 0/2), Roveda 2 (1/2, 0/1), Caridi 0 (0/1), Mora.

Tiri liberi: 5 / 7 – Rimbalzi: 37 14 + 23 (Cagliani 7) – Assist: 11 (Simoncelli 5).

Noemi Cavallaro, Ufficio Stampa Orlandina Basket