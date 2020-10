Serie B – Ballabio ne fa 27 e Faenza batte Ozzano

Rekico Faenza – Sinermatic Ozzano 87-73 (20-17; 45-32; 63-53)

FAENZA: Testa 13, Anumba 9, Rubbini 9, Marabini ne, Calabrese 11, Ballabio 27, Ly-Lee 5, Filippini 2, Iattoni 6, Fuschini ne, Solaroli 5, Bartolini ne. All.: Serra

OZZANO: Folli 8, Galassi 10, Okiljevic 2, Chiusolo 9, Mastrangelo 9, Bertocco 18, Bedin 15, Guastamacchia 2, Lovisotto ne, Lolli. All.: Grandi

Prova generale superata a pieni voti dalla Rekico, che arriva pronta alla partita di domenica contro Rimini, gara inaugurale di Supercoppa del Centenario. Contro Ozzano i Raggisolaris giocano un match acceso e a ritmi già da campionato, con entrambe le squadre che danno vita ad una vera e propria battaglia. Pur con qualche piccolo calo di tensione, la squadra di coach Serra comanda sempre i giochi, riuscendo ancora una volta a sopperire con la forza del gruppo all’assenza di Petrucci, alle prese con una distorsione alla caviglia.

Primo quarto senza esclusione di colpi e con tanti falli commessi dalle due contendenti. Nonostante il gioco spezzettato, la Rekico resta sempre in partita grazie alla difesa, vincendo la frazione 20-17, concedendo soltanto 5 punti su azione. Nel secondo periodo i faentini sono perfetti nei primi sei minuti, pressando e difendendo a tutto campo e trovando soluzioni ottime in attacco trascinati da un immarcabile Ballabio. Il break di 20-2 che vale il 40-19, parla da solo, poi Ozzano reagisce approfittando anche di un calo di tensione degli avversari e arriva al 20’sotto 32-45.

Al rientro dal mini intervallo è ancora la Sinermatic a mostrare maggiore determinazione, recuperando terreno fino al 50-57 poi Faenza si riscatta chiudendo il quarto avanti 63-53 grazie ad una tripla da metà campo di Testa segnata all’ultimo secondo. La Rekico pur continuando a lottare paga qualcosa dal lato fisico e infatti vede il vantaggio ridursi fino al 63-61 poi Serra chiama time out e la squadra reagisce alla grande. Il finale è tutto di marca faentina e vale la vittoria per 87-73.

PREVENDITA SUPERCOPPA

Da domani saranno in vendita i biglietti per la partita di Supercoppa di domenica 11 ottobre contro la RivieraBanca Rimini, che si giocherà alle 18 in un PalaCattani aperto a 200 persone.

I biglietti, dal costo fisso di 10 euro, si potranno acquistare soltanto in prevendita da giovedì a sabato mattina nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro 4 a Faenza: domenica le biglietterie del PalaCattani resteranno chiuse.

Per assistere alla partita sarà necessario presentarsi al PalaCattani con l’autocertificazione riguardante il proprio stato di salute da consegnare all’ingresso, indossare la mascherina protettiva per tutta la durata dell’evento e rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Il foglio dell’autocertificazione si può scaricare dalla sezione ‘biglietteria’ nel sito dei Raggisolaris.

