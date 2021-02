Serie B – Beffa Piombino, stagione finita per il neo arrivato Renato Buono

Purtroppo l’esito degli esami diagnostici a cui si è sottoposto il neo giocatore del Basket Golfo Renato Buono, hanno dato l’esito peggiore, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per lo sfortunato giocatore, stagione finita. Dopo la beffa della rinuncia a partecipare al campionato della squadra per cui era tesserato ad inizio stagione, con cui aveva giocato solo due partite, quella ancor più grande e dolorosa dell’infortunio dopo soli 15 secondi dal suo primo ingresso in campo con la sua nuova squadra.

Il ragazzo però è giovane e quindi non si può far altro che augurargli di tornare quanto prima a calcare un campo di basket e di saldare i conti con la sfortuna con una brillante carriera.

In bocca al lupo Renato!!!

–

Uff stampa Golfo Basket Piombino