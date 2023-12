Serie B – Big-match a Roseto, la Liofilchem batte Faenza e mantiene il secondo posto

LIOFILCHEM ROSETO – BLACKS FAENZA 86-79 (26-13; 18-24; 15-22; 27-20)

ROSETO: Durante 15, Fabris n.e, Maiga, Poletti 21, Marcucci n.e, Dervishi n.e, Mastrototaro n.e, Donadoni 2, Guaiana 6, Mantzaris 8, Klyuchnyk 21, Santiangeli 13. Coach Franco Gramenzi

FAENZA: Galassi 13, Papa 6, Siberna 8, Vico 3, Poggi 14, Ballarin, Petrucci 5, Aromando 14, Tomasini 7, Pastore 9. Coach Alessandro Lotesoriere

Tiri da due Roseto 24/38, Faenza 18/33. Tiri da tre 5/21, 10/31. Tiri liberi 23/26, 13/20. Rimbalzi 33 (24+9), 34 (20+14)

Sfida di alto livello al PalaMaggetti, con la Liofilchem Roseto che batte 86-79 la Blacks Faenza. Match equilibrato con i padroni di casa che hanno dominato la prima frazione, hanno amministrato nella seconda, nella terza c’è stato il sorpasso ospite ed ultimo periodo estremamente equilibrato, con i biancazzurri che hanno avuto la meglio nel rush finale.

Gramenzi ancora orfano di Tamani ma che ha ritrovato Mantzaris, in campo fin dallo starting five. Grande prestazione del greco (1/1 da 2, 1/1 da 3, 3/3 ai liberi, 5 rimbalzi, 12 (!) assist e 26 di valutazione.

Tanti errori nei due minuti iniziali, nei quali comunque Roseto realizza con Santiangeli e Klyuchnyk. Primo punto ospite poco dopo con Siberna. Primi due assist di Mantzaris per Kluychnyk e Poletti: 8-1 e time-out dopo 3’. Faenza continua a non realizzare dal campo per altri 90”, poi ci pensa Papa: 10-3 al 5’. Si sblocca l’ex biancazzurro Pastore con la prima tripla della gara e prova a prendersi in mano la squadra assieme all’altro ex Papa, ma la Liofilchem pare continuare ad amministrare il match. I Blacks rientrano fino a -2 ma nel giro di novanta secondi i padroni di casa, anche grazie ad un antisportivo ai danni di Pastore e ad un fallo tecnico al coach faentino, trovano undici punti consecutivi: 26-13 al 10’.

Durante in penetrazione sigla subito il +15, mentre Aromando dalla lunetta e Tomasini da tre interrompono il 13-0 di parziale locale. A piccoli passi i Blacks si riaffacciano sul -8 e Gramenzi chiama time-out a 6’27” dall’intervallo. Poletti pare suonare la carica ma il periodo positivo degli ospiti prosegue ed al 15’ il divario si riduce ulteriormente sul 32-29. La tripla di Durante fa respirare Roseto, che torna +7. Le difese escono spesso vincenti per almeno due minuti, con il punteggio che invece torna a variare più spesso nei successivi tre minuti. Mantzaris continua a dispensare assist ai compagni, come quello per Klyuchnyk che vale il 42-34 a 1’36” dal rientro negli spogliatoi, che avviene invece sul 44-37. In casa Liofilchem, sono già 15 i punti di Poletti e 12 quelli di Klyuchnyk, mentre Mantzaris non ha ancora tirato dal campo ma ha raccolto 5 rimbalzi e fornito 7 assist; nelle fila faentine, 7 punti per Tomasini e Poggi (con altrettanti rimbalzi).

Risultato invariato per un minuto e mezzo, poi arriva la tripla di Galassi alla quale i biancazzurri ribattono con una penetrazione di Durante, che supera la doppia cifra personale col momentaneo 100% al tiro. Comunque meglio Faenza alla rientro dall’intervallo e quando Siberna da tre accorcia sul 46-45, Gramenzi ricorre ad un altro time-out al 23’. Lo stesso Siberna in contropiede firma il primo vantaggio ospite. Ancora errori offensivi in casa Liofilchem, il coach di casa prova a concedere riposo a Mantzaris inserendo Guaiana, ma le cose vanno ancora peggio e i Blacks vanno sul +6 (0-12 di parziale). 49-52 al 25’ dopo il siluro dalla lunga distanza di Guaiana. Roseto rimette la testa avanti al 28’ con i primi due punti di Donadoni. 59-59 alla fine del terzo quarto.

Botta e risposta Pastore-Santiangeli da tre punti nel primo minuto dell’ultimo periodo. Continua a regnare l’equilibrio con il punteggio che rimane quasi costantemente in parità, con continue repliche e controrepliche ogniqualvolta una delle due squadre torna avanti. 68-66 al 35’. 70-69 al 36’ dopo il primo tiro (peraltro vincente) dal campo di Mantzaris. Il primo mini-allungo arriva con il 2+1 di Klyuchnyk che vale il 75-71 a 2’25” dalla fine. Lo scatenato ucraino sigla anche il +6 a 100” dal termine. Lo small Durante, inserito da Gramenzi nella stessa azione al posto di Mantzaris cattura il rimbalzo difensivo, subisce il quinto fallo di Papa e fa 2/2 dalla lunetta: 79-71 ad un minuto dal termine. Poggi da tre tiene viva la partita, a parti inverse Santiangeli invece sbaglia. Un grande arresto e tiro di Vico decreta il -3 a 31” dalla fine. Roseto affida la palla a Mantzaris, che allo scadere dei 24” tira per la seconda nella gara e per la prima volta da tre andando a bersaglio per l’82-76 che sembra rivelarsi decisivo: non è ancora così perché Aromando replica quando mancano 5 secondi e 7 decimi. Dopo il time-out, Poggi commette fallo intenzionale su Poletti: che fa 2/2 dalla lunetta. Sulla rimessa successiva, lo stesso Poggi fa il suo quinto fallo su Mantzaris, perfetto anche dalla linea della carità. Nei tre secondi finali il punteggio non cambia, la Liofilchem vince 86-79.