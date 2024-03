Serie B – Bisceglie batte di misura Vicenza

Lions Bisceglie – Civitus Allianz Vicenza 68-66 (11-10, 16-17, 19-15, 22-24)

Lions Bisceglie: Janko Cepic 26 (8/8, 1/4), Juan Rodriguez suppi 14 (1/4, 3/6), Raphael Chiti 9 (0/1, 3/7), Marcelo Dip 6 (2/9, 0/0), Stefano Rubinetti 5 (1/1, 1/4), Edoardo Fontana 4 (0/1, 1/7), Roberto Chessari 4 (2/3, 0/3), Soma Abati toure 0 (0/1, 0/1), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanotte 0 (0/0, 0/0), Simone Turin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 35 6 + 29 (Janko Cepic 8) – Assist: 18 (Stefano Rubinetti, Roberto Chessari 4)

Civitus Allianz Vicenza: Stefano Cernivani 15 (5/8, 1/3), Valerio Cucchiaro 14 (5/7, 0/2), Fabio Bugatti 10 (4/9, 0/3), Niccolò Lurini 9 (4/5, 0/0), Luca Brambilla 6 (1/5, 1/1), Sami Sanad 5 (2/3, 0/1), Luca Antonietti 4 (0/6, 1/3), Andrea Campiello 3 (0/1, 1/1), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Alessandro Riva 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 34 3 + 31 (Luca Brambilla 9) – Assist: 12 (Valerio Cucchiaro 4)

Battaglia cestistica conquistata con grinta e personalità. Il successo ottenuto a spese di Vicenza ha permesso ai Lions Bisceglie di conquistare la 15esima posizione in graduatoria nel girone B di Serie B Nazionale Old Wild West. I nerazzurri di coach Agostino Origlio hanno raggiunto proprio la compagine veneta a quota 20 punti ma in virtù del 2-0 negli scontri diretti le sono davanti e hanno staccato anche Ozzano, sconfitta a Chieti e ora a -2.

Primo quarto caratterizzato dalle basse percentuali, con i nerazzurri sfortunati nel tiro pesante (0/9). Un trend penalizzante, confermato anche nella seconda frazione, chiusa con un insufficiente 2/17. La prima tripla siglata da Chiti è valsa il 18-17 e la replica degli ospiti ha prodotto il +5 (18-23) ma ancora Chiti dalla lunga distanza ha impattato a quota 23. L’equilibrio è persistito fino all’intervallo lungo (27-27). Scatto degli ospiti al rientro sul parquet (27-32) subito placato da un 8-0 biscegliese con i canestri dal perimetro di Chiti e Rubinetti e un’incursione del sontuoso Janko Cepic, mvp con 26 punti all’attivo, 8/8 da due, 8 falli subiti, 8 rimbalzi e 32 di valutazione. Bisceglie ha toccato il massimo vantaggio sul +6 (43-37, a segno Chessari) ma i viaggianti sono riusciti a ricucire il gap e sorpassare sul 52-53. Sugli scudi, nel concitato finale, Juani Rodriguez: il playmaker argentino ha firmato il 56-55, poi con un gioco da tre punti ha portato i suoi sul 59-57 e ancora ha risposto alla tripla di Antonietti infilando dall’arco il 62-60. Il 2/2 di Cucchiaro dalla lunetta ha ristabilito la parità, rotta da Rodriguez a -1’04” con un’altra prodezza (65-62). Cucchiaro ha accorciato le distanze ma i due tiri liberi mandati a bersaglio dal capitano Dip hanno portato il punteggio sul 67-64. La successiva azione di Vicenza si è conclusa con un rocambolesco canestro di Bugatti (67-66) a 14” dalla sirena. Timeout e rimessa Lions: fallo a spese di Rodriguez il cui 1/2 ha lasciato agli avversari l’ultima replica ma la difesa e la gran voglia di vincere dei padroni di casa hanno impedito la beffa per la gioia dei sostenitori sugli spalti del PalaDolmen. Il calendario non sarà certo agevole per i nerazzurri che saranno di scena a Faenza sabato 30 marzo alle 20:30 nel match valido per la trentunesima giornata e giocheranno tre volte in trasferta negli ultimi quattro turni. Il cuore e il carattere mostrati contro Vicenza lasciano sperare in un importante finale di stagione.

