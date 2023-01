Serie B – Bisceglie passa a Pescara

Decima affermazione stagionale per i Lions Bisceglie. La compagine di coach Luciano Nunzi si è imposta nettamente nel domicilio del Pescara Basket, aprendo nel migliore dei modi il girone di ritorno nel gruppo D del campionato di Serie B Old Wild West.

Il team nerazzurro si è lasciato alle spalle l’ennesima settimana caratterizzata da enormi difficoltà negli allenamenti, sfoderando una prestazione in crescendo pur con diversi giocatori non al meglio della forma e Mastrodonato in panchina per onor di firma insieme ai compagni ma non ristabilitosi dallo stiramento che lo tiene fuori da 15 giorni. È tornato in campo, invece, Davide Vavoli: buono il suo impatto.

Primo periodo equilibrato, con la compagine biscegliese bisognosa di prendere le misure al match. Seconda frazione già griffata dai Lions, più incisivi in fase d’attacco. Dron (top scorer nerazzurro) e compagni, al rientro dall’intervallo, si sono prodotti nell’allungo decisivo alzando il livello e hanno archiviato la pratica ad inizio quarta frazione, toccando anche il +25 sul 57-82. La vittoria rilancia le quotazioni di Marcelo Dip e soci, che puntano senza esitazione a risalire ulteriormente in classifica.

Pescara-Lions Bisceglie 69-88

Pescara: Maralossou 5, Pucci 3, Fasciocco 4, Del Sole 15, Capitanelli 17, Perella 9, Masciopinto 10, Seye 4, Del Prete 2, Campoli. N.e.: Paliciuc, Kadijvidi. All.: Cova.

Lions Bisceglie: Dron 17, Dri 13, Chiti 5, Bini 15, Dip 13, Vavoli 14, Pieri 9, Verazzo 2, Borsato, Provaroni. N.e.: Mastrodonato. All.: Nunzi.

Arbitri: Silvestri di Roma, Esposito di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Parziali: 19-21; 33-42; 49-67.

Note: uscito per cinque falli. Tiri da due: Pescara 13/32, Bisceglie 22/40. Tiri da tre: Pescara 10/25, Bisceglie 12/23. Tiri liberi: Pescara 13/18, Bisceglie 8/11. Rimbalzi: Pescara 33, Bisceglie 32. Assist: Pescara 17, Bisceglie 19.

SETTORE COMUNICAZIONE LIONS BISCEGLIE – Responsabile: VITO TROILO