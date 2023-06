Serie B – Bisceglie pronta a ripartire. Nunzi ai saluti

L’entusiasmo, la determinazione e le idee chiare. Come sempre. Il lavoro, in casa Lions Bisceglie, è proseguito fin dal giorno successivo alla vittoria in gara3 sul parquet di Salerno che ha consentito al club nerazzurro di staccare il pass per il nuovo campionato di Serie B nazionale. La società nerazzurra ha programmato la ripartenza: l’obiettivo della stagione sportiva 2023-2024, che si aprirà ufficialmente sabato 1° luglio, è conservare il posto nel terzo livello della pallacanestro italiana.

Molte sono ancora le incognite relative alla formula del torneo, con 36 formazioni ai nastri di partenza che saranno suddivise o in due o in tre gironi. Un impegno non irrilevante, che fornisce ulteriori stimoli al gruppo dirigenziale ed ai collaboratori: tutti sono pronti a dare ancora una volta il massimo mettendosi in gioco con tutto il bagaglio di esperienza e vissuto acquisiti in oltre due decenni di ininterrotta partecipazione a campionati nazionali.

Lions Bisceglie ha deciso di sciogliere il vincolo contrattuale ancora in essere con il tecnico Luciano Nunzi. Una scelta concordata con l’allenatore, al quale tutte le componenti della famiglia nerazzurra desiderano esprimere e riconoscere grande gratitudine, rivolgendogli un enorme “in bocca al lupo” per le future sfide professionali. La squadra, nelle due stagioni sotto la guida di coach Nunzi, ha raggiunto una Final Eight di Coppa Italia, un terzo posto in regular season e ha guadagnato il diritto a giocare in B nazionale. Risultati che certificano il lusinghiero lavoro svolto in sinergia.

La dirigenza è già a buon punto nell’individuazione della figura che assumerà l’incarico di trainer del team nell’ottica di un progetto sempre più solido e di graduale crescita, con passi ponderati e misurati come nella migliore tradizione cestistica biscegliese, senza proclami ma nella piena consapevolezza della qualità che l’ambiente ha sempre saputo garantire. Scelte in linea con le possibilità concrete della piazza, che vadano nella direzione di richiamare l’attenzione di un numero maggiore di appassionati, riavvicinando chi in passato ha già seguito le sorti dei Lions e attirando nuove fasce di pubblico. Il torneo di Serie B nazionale riserverà spettacolo e un livello di gioco piuttosto elevato: Bisceglie ci sarà e tutto l’impegno della grande famiglia nerazzurra sarà profuso affinché la squadra che si sta costruendo possa entrare nel cuore della gente, vivere in sintonia con la comunità e i tifosi, scrivendo una nuova esaltante pagina di una storia importante.