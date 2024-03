Serie B – Bisceglie regola Taranto e aggancia il quartultimo posto

Un successo prezioso, maturato nella seconda parte di gara. La vittoria ottenuta sul fanalino di coda CJ Taranto ha permesso ai Lions Bisceglie di agganciare Vicenza e Ozzano a quota 18 punti, risalendo in quartultima posizione nel girone B del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. I ragazzi di coach Agostino Origlio hanno colto la nona affermazione stagionale portandosi a -4 dalla salvezza diretta a sei giornate dal termine della regular season.

Prima frazione equilibrata, con gli strappi nerazzurri puntualmente ricuciti dalla compagine ospite, piuttosto precisa in attacco. Le alte percentuali nel tiro pesante (6/11 a metà partita) hanno consentito agli ospiti di reggere l’urto per due quarti, nonostante i tentativi dei Lions di prendere il largo (26-19 al 12’). Taranto, spinta dai canestri dal perimetro di Reggiani (18 punti all’intervallo lungo), ha preso le redini del punteggio nella fase conclusiva del secondo periodo ma Bisceglie ha girato il match nel terzo quarto, vinto 25-11 con Fontana e Cepic sugli scudi, mentre due triple consecutive di Rodriguez e una bomba di Rubinetti hanno dilatato il gap fino al +17 (67-70), chiudendo i conti anticipatamente. Ultimi minuti gestiti senza particolari affanni da Chiti e compagni, con spazio per il giovane Alessandro Lanotte. Il campionato si fermerà per la Final Four di Coppa Italia ma i Lions saranno protagonisti della prima edizione del trofeo Inchingolo: mercoledì 13 marzo, alle ore 18:30, si giocherà la sfida tra i nerazzurri e Sant’Antimo. Ingresso gratuito al PalaDolmen per un bel pomeriggio di basket.

LIONS BISCEGLIE-TARANTO 86-72

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 19, Chiti 14, Fontana 8, Cepic 17, Dip 4, Rubinetti 11, Chessari 9, Divac 4, Abati Tourè, Turin, Lanotte. All.: Origlio.

CJ Taranto: Chiapparini 16, Ragagnin 20, Reggiani 22, Ambrosin 8, Kovachev 5, Gigante 1, Montanaro, Picchierri, Minelli, Orfino De Luca. N.e.: Conte. All.: Cottignoli.

Arbitri: Cattani di Città Ducale (Rieti) e Tommasi di Veroli (Frosinone).

Parziali: 23-19; 42-42; 67-53.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Bisceglie 21/40, Taranto 20/46. Tiri da tre: Bisceglie 13/26, Taranto 8/22. Tiri liberi: Bisceglie 5/8, Taranto 8/12. Rimbalzi: Bisceglie 44, Taranto 31. Assist: Bisceglie 23, Taranto 15.

______________

SETTORE COMUNICAZIONE LIONS BISCEGLIE – Responsabile: VITO TROILO