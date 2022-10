Serie B – Bisceglie si perde sul più bello e cade a Teramo

Tutto, anzi niente, negli ultimi sette minuti. I Lions Bisceglie, in vantaggio sul punteggio di 55-63, non hanno prodotto più punti da quel momento in poi, cedendo alla rimonta di Teramo che con un 15-0 di parziale ha conquistato il successo. Epilogo amaro per il team di coach Luciano Nunzi in una partita dai diversi volti, che nella fase iniziale del terzo quarto i nerazzurri hanno lasciato intendere chiaramente di poter far propria, portandosi finanche sul +14 (38-52). È andata diversamente e i meriti indiscutibili della formazione abruzzese (che ci ha sempre creduto) si fondono alle responsabilità biscegliesi.

Peccato davvero perché il team caro al presidente Papagni avrebbe potuto centrare la quarta affermazione consecutiva. L’inerzia del match è rimasta dei Lions per alcuni tratti (11-16 all’8’) e quando la spinta di Balic è valsa il 29-23 Bisceglie ha saputo reagire, andando all’intervallo lungo sul +4. Un bottino incrementato al rientro dagli spogliatoi con due triple consecutive di Dron, un acuto di Bini, un gioco da tre punti del capitano Dri e un tap-in dell’attivissimo Dron. Raggiunte le 14 lunghezze di vantaggio, i Lions si sono disuniti, agevolando la ricucitura di Teramo. L’ultima frazione si è aperta con un nuovo colpo di reni degli ospiti che però, sul +8 a sette minuti dal termine, hanno accusato un pesante blackout, pagato a caro prezzo.



Teramo-Lions Bisceglie 70-63

Teramo: Sacchi 6,Calbini 14, Perin 10, Di Donato 1, Vigori 4, Balic 18, Cianci 8, Guastamacchia 9, Di Febo, Semprini. N.e.: Mora, Ferri. All.: Gabrielli.

Lions Bisceglie: Dron 16, Dri 9, Chiti 2, Bini 10, Dip 13, Borsato 11, Vavoli, Pieri 2, Verazzo. N.e.: Provaroni, Mastrodonato. All.: Nunzi.

Arbitri:Cassiano di Roma, Lilli di Ladispoli (Roma).

Parziali:20-20; 33-37; 54-57.

Note: uscito per cinque fallii. Tiri da due: Teramo 17/36, Bisceglie 18/33. Tiri da tre: Teramo 9/30, Bisceglie 5/19.Tiri liberi: Teramo 9/14, Bisceglie 12/18. Rimbalzi: Teramo 35, Bisceglie 37. Assist: Teramo 10, Bisceglie 8.

