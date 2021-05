Con un secondo tempo aggressivo e tatticamente perfetto, il Bologna Basket 2016 infrange la serie negativa di sei partite perse consecutive, batte nettamente la Corona Platina Piadena e raggiunge una più che meritata salvezza, con ancora qualche speranza di play-off. I rossoblu, dopo un primo quarto di studio e una seconda frazione equilibrata, stringono nel terzo quarto le maglie difensive e non permettono tiri facili agli avversari, partendo in contropiede e allargando il vantaggio fino al +20, per poi gestirlo con una certa tranquillità negli ultimi 10 minuti. L’attesa vittoria nasce da una difesa attenta e puntuale, dunque, che lascia poco spazio alle iniziative degli ospiti, mentre l’attacco, un po’ arrugginito fino all’intervallo, scorre liscio da lì in poi, con un 8/22 da 3 (10/31 in totale) che apre ai felsinei le porte del successo. Se le cifre dal campo parlano di un 46% nel tiro, soddisfacente, ma non eccezionale, rilevanti sono invece il dominio del BB2016 a rimbalzo (44 a 29), la ricerca continua dell’assist nelle azioni corali (18 contro i 14 piadenesi) e la buona precisione dalla lunetta (9/13). Ma più apprezzabile ancora la determinazione e la voglia di tutta la squadra, in campo ed in panchina, nel raggiungere l’obiettivo che ci si era prefissati fino da ottobre, quello della permanenza in serie B.

Detto che questa è una vittoria di tutto il team, non si possono non citare in ordine sparso alcuni dei protagonisti di giornata: da un grintoso e combattivo Fontecchio (17 punti, con 7/13 al tiro, 6 rimbalzi e 4 assist, 20 di valutazione) al guerriero Graziani (9 punti e 4 rimbalzi), fermato solo da una brutta botta al viso nel terzo quarto; dal chirurgico Fin (13 punti, con 4/8 e una difesa di classe) al rientrante e decisivo Myers (14 punti, con 4/7 da 3 e una regia sempre lucida); da un Beretta quasi in doppia doppia (14 punti, con 6/9 e 9 rimbalzi, 18 di valutazione) a un Maggiotto sempre utile e sul pezzo (7 punti, 7 rimbalzi e 5 assist). Senza peraltro dimenticare l’apporto comunque positivo di Soviero, Bianco ed un acciaccato, ma coraggioso Guerri.

La cronaca. Primo quarto interlocutorio, con le squadre molto fallose in attacco e con Piadena che va avanti di qualche lunghezza, ma è recuperata dai bolognesi a fine tempo. Nella seconda frazione si continua a segnare poco, merito pure delle difese molto attente. Il divario per entrambi i contendenti si mantiene nell’ordine di qualche punto fino a 2′ dall’intervallo, quando una tripla di Myers, seguita da una schiacciata di Fontecchio su assist di Graziani, e da due canestri di Felici (con altro assist di Myers) e Maggiotto a fil di sirena, danno il +7 ai padroni di casa. Dopo la pausa la squadra di Lepore rientra col fuoco in corpo. Segnano in rapida successione Soviero. Fin da 3 (che poi recupera palla prendendo sfondamento) e per 2 volte Beretta e Fontecchio. Piadena accusa il colpo e va sotto in doppia cifra. Il capitano è scatenato: segna con fallo e tiro libero realizzato e poi serve una bella assistenza a Graziani. La quarta frazione si apre così con i rossoblu avanti di 16, ma decisi a non abbassare il ritmo. Ecco quindi una prima tripla di Myers, la rubata di Soviero con canestro, la seconda bomba del figlio di Carlton, in serata di grazia, e pure la tripla di Fontecchio che sa tanto di pietra tombale del match. Negli ultimi 5 minuti i lombardi provano a rientrare, ma vengono respinti ancora dal muro difensivo felsineo, con Beretta che deposita a canestro e condisce la sua prestazione con una stoppata in recupero. Spetta poi a Maggiotto sigillare l’incontro dalla lunetta.

Il Bologna Basket è dunque matematicamente salvo, ma la stagione potrebbe non essere finita qui. Mancano infatti molte partite da recuperare e con alcune combinazioni i rossoblu potrebbe rientrare nei playoff, anche se questa eventualità dipenderà da cosa faranno le squadre avversarie.

Bologna Basket 2016 – Corona Platina Piadena 87-69 (16-17, 25-17, 24-15, 22-20)

Bologna Basket 2016: Luca Fontecchio 17 (6/10, 1/3), Joel Myers 14 (1/2, 4/7), Eugenio Beretta 14 (6/9, 0/0), Gabriele Fin 13 (1/1, 3/7), Andrea Graziani 9 (3/6, 1/3), Jacopo Soviero 8 (4/8, 0/2), Andrea Maggiotto 7 (2/5, 0/7), Andrea Bianco 3 (0/0, 1/2), Tommaso Felici 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Guerri 0 (0/0, 0/0), Andrea Albertini 0 (0/0, 0/0), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 39 15 + 24 (Eugenio Beretta 9) – Assist: 18 (Andrea Maggiotto 5)

Corona Platina Piadena: Kristofers Strautmanis 22 (7/9, 1/4), Thomas Tinsley 13 (0/0, 4/6), Riccardo Chinellato 12 (4/8, 1/4), Edoardo Giovara 7 (3/7, 0/3), Riccardo Arienti 6 (3/5, 0/2), Amedeo Tiberti 6 (1/3, 0/1), Matteo Motta 2 (1/2, 0/1), Ruben elia Calo’ 1 (0/1, 0/1), Simone Ferrazzi 0 (0/0, 0/0), Gabriele Malaggi 0 (0/0, 0/0), Gianluca Cavagnini 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 19 5 + 14 (Kristofers Strautmanis, Riccardo Chinellato, Edoardo Giovara 4) – Assist: 15 (Matteo Motta 6)

Uff stampa Bologna Basket 2016