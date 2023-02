Serie B – Borgomanero supera Junior Casale dopo un overtime

Fatica a trovare la vittoria in trasferta la Junior Casale che, a domicilio della Cipir College Borgomanero, dopo 45’ di gioco cede il passo 74-71 al termine di una partita giocata sul filo del rasoio.

Partita fin da subito equilibrata con i primi due quarti (12-16 dopo 10’ di gioco) che vedono continui cambi di fronte nel punteggio, con i rossoblu guidati dalle giocate di Staffieri e Negri; per i padroni di casa invece è Cecchi a fare bottino per i suoi. Si va all’intervallo sul 35-36.

Il gioco da 4 punti di Jovanovic ad inizio terzo periodo sembra indirizzare la partita a favore della Junior, ma College rimane li grazie anche ai canestri di Fragonara (48-54 al termine dei 30’). Salgono in cattedra anche Saladini e De Ros, seguiti da Apuzzo, per i casalesi, ma Borgomanero non è mai doma e qualche litigio di troppo con il ferro per i ragazzi di coach Cristelli porta la gara all’overtime (65-65).

Nei 5’ di gioco extra è Casale a portarsi fin da subito in vantaggio stringendo anche le maglie della difesa, College però rimane più lucida e nel momento chiave piazza le giocate che sanciscono la sua vittoria per 74-71.

CIPIR COLLEGE BORGOMANERO – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 74-71 dts (12-16; 35-36; 48-54; 65-65)

CIPIR BORGOMANERO: Manto 5, Pettinaroli, Cecchi 20, Piscetta 2, Benzoni 10, Longo 3, Ghigo 3, Loro 11, Attademo 4, Fragonara 16. All. Di Cerbo

JUNIOR CASALE MONFERRATO: Riva 8, Jovanovic 9, De Ros 10, Geraci NE, Avonto NE, Staffieri 12, Apuzzo 10, Raiteri 4, Ciocca NE, Negri 7, Saladini 11. All. Cristelli

Ufficio Stampa

Junior Casale Monferrato