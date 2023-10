Serie B – Bortolin non basta: Bakery Piacenza corsara ad Avellino

Arriva la prima sconfitta interna per la DelFes Avellino, che questa sera ha dovuto cedere il passo al PalaDelMauro alla Bakery Basket Piacenza col punteggio finale di 71-74. Partita piuttosto godibile, tra due squadre che non si sono risparmiate e hanno dato vita ad un botta e risposta tra break e contro-break. Alla fine a spuntarla sono stati gli emiliani, che hanno messo le mani sul match soltanto a 13’’ dalla fine, quando Criconia (top scorer tra i suoi con 16 punti) ha infilato la tripla decisiva. Non è bastato alla formazione di casa un super Bortolin da 21 punti e 12 rimbalzi, dall’altra parte, invece, si registrano anche le buone prove di Mastroianni (13) e Wiltshire (11). Molto rammarico per la DelFes, che più volte ha avuto l’occasione di vincere ma non l’ha sfruttata, con l’avversario che, di fatto, si è dimostrato più lucido nei momenti topici.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Santucci, Nikolic, Bortolin

Bakery: Maglietti, Wiltshire, Criconia, Mastroianni, Besedic

PRIMO TEMPO – Avvio di gara equilibrato, con protagonisti Bortolin per la DelFes ed il duo Mastroianni-Wiltshire per la Bakery e al 3’ il punteggio recita 4-5. Sale di tono la difesa degli ospiti, che, grazie alla buona mano di Maglietti e Criconia, provano a dare la prima spallata al match, portandosi già sul +10 e costringendo coach a Rosario o al primo timeout di gara al 5’ (6-16). Bortolin con la propria fisicità sotto le plance scuote Avellino, che, anche grazie ai primi punti di Nikolic e Vasl, piazza un contro-break di 10-0, riportando subito il match in parità all’8’ (16-16). Non si ferma la formazione di casa e anche Caridà si iscrive a referto da oltre l’arco, consegnando il primo vantaggio di serata alla DelFes, prima dei due liberi di Manenti che chiudono il parziale positivo dei biancoverdi sul 13-0: alla prima sirena è 19-18. Intensità a mille ad inizio di secondo quarto, con Piacenza che risponde a Carenza e, grazie ad una bimba di Wiltshire, ritrova il vantaggio al 13’ sul 24-27. Santucci e Nikolic tornano a segnare, ma dall’altra parte Manenti non si fa trovare impreparato e riporta la Bakery davanti al 15’ (29-30). La formazione ospite è abile a trovare Besedic sotto canestro, ma dall’altra parte Bortolin è un rullo compressore e con altri 6 punti in fila manda Avellino a +8 al 18’ (40-32). Sul finire di periodo, è Mastroianni a tenere in partita i biancorossi e, dopo l’ennesimo canestro di Bortolin, si va all’intervallo con la DelFes avanti di cinque lunghezze (42-37).

SECONDO TEMPO – Sale in cattedra Nikolic per la DelFes, con Criconia che risponde subito per la Bakery, che grazie alla tripla del suo esterno mantiene il divario dell’intervallo al 23’ (47-42). Nikolic tocca la doppia cifra nel proprio score personale, ma dall’altra parte Piacenza sfrutta una difesa abbastanza pigra di Avellino, trovando due triple da Mastroianni e Soviero, che la riportano in vantaggio al 25’ (49-50). Continua il momento negativo della DelFes in fase offensiva, ne approfitta la formazione emiliana, che con i punti di Mastroianni e Criconia tocca il +7 al 28’ (49-56). Carenza prova a limitare i danni tra i padroni di casa, ma la Bakery non si ferma e grazie alla tripla sulla sirena di Wiltshire va all’ultimo riposo sul 55-64. Pronti via, Avellino rientra sul parquet con un altro piglio e, grazie a due triple di Santucci e Vasl ed al bel canestro di Giunta, si riporta subito a -1 al 32’ (63-64). Torna a segnare anche Nikolic per la DelFes, ma Piacenza riesce a fermare il pericoloso empasse offensivo e grazie a Soviero e Marchiaro pareggia sul 66-66 al 36’. Due viaggi in lunetta consecutivi permettono agli ospiti di toccare il +4, ma Avellino ritrova i punti di Bortolin sotto canestro per rifarsi sotto quando mancano 53’’ al termine: timeout per Piacenza sul 68-70. Santucci in allontanamento pareggia i conti, ma dall’altra parte Criconia trova una tripla pesantissima per il nuovo +3 emiliano a soli 13’’ dalla sirena; all’uscita del timeout, la Bakery impedisce ai biancoverdi di provare la conclusione pesante con il fallo sistematico, giocata che permette di gestire senza troppi patemi l’ultima manciata di secondi: vince dunque Piacenza col punteggio di 71-74.

DelFes Avellino – Bakery Basket Piacenza 71-74

Parziali: 19-18; 42-37; 55-64

AVELLINO: Schiavone n.e., Spagnuolo n.e., Venga, Caridà 8, Burini 5, Giunta 4, Santucci 9, Vasl 8, Verazzo, Carenza 4, Bortolin 21, Nikolic 12. Coach: Crosariol.

PIACENZA: Wiltshire 11, Criconia 16, Soviero 8, El Agbani, Marchiaro 4, Mastroianni 13, Maglietti 10, Perugino n.e., Manenti 5, Besedic 7, Alberici n.e. Coach: Salvemini.