Serie B – Brianza Casa Basket scappa nel 2° quarto, NPC Rieti si arrende

La sfida tra Brianza e NPC Rieti inizia su buoni ritmi, con i roster che si affrontano senza paura e la voglia di conquistare i due punti. Ne è testimone anche il punteggio che si blocca nella prima frazione sul 21 – 17.

Nei secondi dieci minuti, dopo un iniziale equilibrio, Rieti spegne la luce. I padroni di casa riescono a raggiungere anche il massimo vantaggio di +15, con gli uomini di coach Ponticiello incapaci a reagire. Brianza corre, gli amarantocelesti spaesati. Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 59 – 41.

Il peggio deve ancora venire per Rieti che nella terza frazione scivola addirittura sul -21, score 59 – 38. Al PalaFacchetti i reatini sembrano aver perso la brillantezza dei precedenti due match. Ponticiello prova a ricorrere ai ripari, mischiando le carte in tavola. A 4:14 tripla di Ceparano, Rieti sul -23. Risponde subito Cavallero da tre (rientrato dopo l’infortunio delle scorse settimane). Cambio di fronte e seconda tripla di fila per i padroni di casa. In transizione ancora Cavallero da tre sul lungolinea, poi ancora attacco amarantoceleste, NPC a -16 a 1:40″ dalla sirena. Ceparano non sbaglia da tre. La BCB sbaglia in due frangenti e la NPC accorcia nel punteggio. La terza frazione chiude sul 74 – 57. Difesa di Rieti morbida come il burro.

Nel quarto quarto i ragazzi di coach Lombardi non cambiano musica. L’ex Naoni per Ceparano a 8′ dalla fine e Brianza di nuovo sul +21. Da Campo stoppato sotto canestro, ottima possibilità sfumata per Rieti. Bomba per Valesin e Brianza non si fa acciuffare. Per Markovic 3/3 da tre negli ultimi tre possessi amarantocelesti. Valesin fa la voce grossa e risponde da tre. La NPC a 4:29″ perde palla e in contropiede Brianza segna da due il + 19. Al rientro dal time out quarta tripla di fila per Markovic, ma la partita finisce virtualmente a 3′ dalla fine. I biancoverdi superano quota cento punti e tornano alla vittoria.

La sfida BCB Brianza – NPC Rieti termina sul punteggio di 105 – 80.

Prossimo incontro per Rieti domenica 11 dicembre al PalaSojourner contro Montecatini.

