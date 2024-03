Serie B – Brianza Casa Basket si impone in overtime contro la Virtus Cassino

Al PalaReds arriva la Virtus Cassino, reduce dalla sconfitta contro Crema ed in

cerca di punti salvezza lontana dalle mura amiche. Nonostante buone spaziature

e un gioco corale il primo quarto è caratterizzato dalle basse percentuali da

parte di BCB (1/13 dal tiro da 3), Cassino chiude così la prima frazione in vantaggio 10‐18.

Nel secondo quarto Brianza capisce che deve attaccare maggiormente il ferro,

Cassino si chiude di conseguenza nel pitturato e lascia buoni tiri ai Brianzoli da

fuori che ritrovano fiducia e percentuali. Con un parziale di 15 a 7 BCB sorpassa

gli ospiti e chiude la frazione avanti 37‐34 nel punteggio.

Al rientro dall’intervallo lungo la partita si “sporca”, l’intensità si alza e l’inerzia si

sposta ulteriormente in favore dei brianzoli, che allungano nel punteggio,

trovando il +12 sul 60‐48, prima di essere ripresi dalla BPC nel finale di quarto:

62‐56 il punteggio all’ultimo mini‐riposo.

Nel quarto quarto BCB prova a mettere nuovamente le mani sulla partita ma, nonostante i problemi di falli che complicano le rotazioni di coach Auletta,

Cassino è brava a rimanere lucida e a restare a contatto, grazie soprattutto a tiri

dalla lunga dall’elevato coefficiente di difficoltà. Il +5 Brianza a 30 secondi dalla fine sembra chiudere i conti, ma gli ospiti ci credono ancora e grazie

all’ennesima tripla di Del Testa portano la partita con caparbietà all’overtime.

Qui però BCB ha più energia rispetto ai laziali, le iniziative sia di Loro (28pt + 12rim) che di Caffaro (26pt + 10rim) vengono premiate e Cassino non ha più “armi” con cui rispondere. Gli ospiti si devono così arrendere al termine di 45 minuti di vera battaglia cestistica: 103‐90 il punteggio finale da Bernareggio.

Lissone Interni Brianza Casa Basket – BPC Virtus Cassino 103-90 (10-18, 27-16, 25-22, 19-25, 22-9)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Andrea Loro 28 (6/7, 4/9), Augustin Caffaro 26 (9/13, 0/2), Matteo Galassi 16 (6/9, 0/5), Tommaso Lanzi 12 (1/2, 2/6), Luca Fabiani 8 (3/3, 0/1), Umberto Stazzonelli 7 (2/5, 1/3), Alessandro Ceparano 3 (1/6, 0/2), Leonardo Valesin 3 (0/1, 0/3), Nikola Nonkovic 0 (0/1, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Pietro Redaelli 0 (0/0, 0/0), Pietro Lasagni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 43 – Rimbalzi: 44 13 + 31 (Andrea Loro 12) – Assist: 20 (Tommaso Lanzi 11)

BPC Virtus Cassino: Flavio Gay 28 (4/6, 6/10), Melkisedek Moreaux 22 (9/12, 0/1), Maurizio Del testa 13 (0/0, 4/7), Nemanja Dincic 8 (2/7, 0/2), Michael Teghini 7 (0/3, 1/2), Keller cedric Ly-lee 6 (3/3, 0/0), Jakov Milosevic 4 (0/2, 1/3), Alessio Truglio 2 (1/1, 0/3), Giulio Candotto 0 (0/1, 0/1), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 27 – Rimbalzi: 39 7 + 32 (Flavio Gay 10) – Assist: 11 (Flavio Gay 3)

Ufficio stampa BCB