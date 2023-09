Serie B – Brianza Casa Basket supera Legnano. Tegola Raivio per i Knights

By

post partita Paolo Piazza

Highlights Brianza Basket – Legnano

Prima amichevole molto sfortunata per i Knights che perdono 77-74, ma soprattutto perdono Raivio per un infortunio alla mano che sarà da valutare nelle prime ore di sabato mattina.

La partenza è con il freno a mano tirato e nei primi minuti non si vedono canestri con Casa Brianza sul 5-0 e Legnano che segna proprio con Raivio il primo canestro della nuova stagione.

L’intensità è apprezzabile ma la precisione latita; Legnano riesce a pareggiare sul 11-11 il regime di bonus fa avanzare il punteggio fino al 18-14 alla fine dei primi 5′.

Coach Piazza fa cambi a 5 e regala ugual minutaggio a tutti i Knights, anche se i suoi piani si complicano con la botta alla mano per Raivio che esce dolorante.

Legnano trova il vantaggio sul 20-22 con una tripla di Fragonara anche se alla fine del primo tempo Casa Brianza è avanti per 37-35 con i centri di Caffaro.

Nel terzo periodo Piazza è costretto a gestire l’assenza di Raivio e qualche affaticamento, con Marino e Sipala che diventano i principali finalizzatori, mentre per Brianza Casa la regia di Valesin aiuta i compagni a trovare sempre dei buoni tiri che entrano piuttosto di frequente con il punteggio che al 30′ si ferma sul 54-52

Ultima frazione in cui paradossalmente si segna di più, con Casini che punisce dalla lunga e Caffaro da sotto.

Qualche palla persa molto ingenuamente da parte dei Knights, permette ai padroni di casa di mettere facili punti a referto in contropiede, in una partita molto fisica.

Nel finale la tripla di Casini avvicina al -1 i Knights ma i liberi di Ceparano fissano il finale sul 77-74.

La possibile lungodegenza di Raivio e l’assenza di Gobbato fino a metà del mese non sono sicuramente un avvio rassicurante, e a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione sembra che la strada sia già in salita.

Prossimo appuntamento: mercoledì alle 18.00 a Fiorenzuola.

Per Legnano: Marino 15, Raivio 7, Ghigo 3, Planezio 3, Sacchettini 6, Amorelli 4, Casini 12, Sipala 13, Fragonara 9, Ferrario 2.

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights