Serie B – Bruno trascina Jesi contro la Rucker

Senza Zacchigna, Carrea lancia Laudoni in quintetto ma nel primo quarto i bianconeri subiscono 25 punti e si trovano a rincorrere, il primo vantaggio esterno arriva a 6 minuti dalla fine. La tripla di Rossi rende vano il pareggio firmato da Gluditis (17), in doppia cifra insieme a Oxilia (14) e Cacace (12). Deficitaria la percentuale del tiro da 3, la Rucker chiude con il 21% (6/28). Domenica prossima si torna alla Zoppas Arena per il match contro l’Andrea Costa Imola.

Il commento di coach Michele Carrea: “Complimenti a Jesi che in emergenza come noi è riuscita a fare una partita di grande sostanza, noi abbiamo il rammarico di avergli concesso troppo il tiro da 3 punti e di non aver giocato una partita tatticamente disciplinata. Oggi abbiamo dovuto forzare le tappe dell’inserimento di Laudoni causa l’indisponibilità di Zacchigna. Abbiamo purtroppo pagato l’approccio troppo leggero del primo quarto, siamo stati in grado poi di rientrare nel quarto periodo ma non abbastanza cinici per portare via due punti da un campo dove per molti sarà difficile passare”.

JESI – RUCKER 78-74 (25-16; 41-35; 59-53)

Jesi: Varaschin 5, Carnevale NE, Bruno 25, Merletto 5, Nisi NE, Castildo NE, Valentini 5, Rossi 19, Marulli NE, Tiberti 13, Casagrande 6. All. Ghizzinardi

RUCKER: Zacchigna NE, Chiumenti 8, Laudoni 8, Oxilia 14, Gluditis 17, Vettori 3, Di Emidio 8, Perin, Dalla Cia NE, Cacace 12, Calbini 4. All. Carrea

Arbitri: Agnese e Procida

Stats Rucker

25/38 da 2, 6/28 da 3, 6/11 t.l., 28 rimbalzi, 14 assist, 9 palle perse, 8 palle recuperate.

Ufficio stampa RUCKER