Serie B – Bergamo espugna Padova

Dato il primo ciak della stagione, con debutto in trasferta.

È sul campo di Padova che Bergamo mette in scena il proprio debutto segnando un buon, anzi un ottimo esordio.

Al Palaberta di Montegrotto, Bergamo ha battuto la neopromossa UBP Petrarca Padova. Gara molto equilibrata nei primi due quarti giocati punto a punto, ma i ragazzi di coach Ghirelli però hanno l’atteggiamento giusto, non lasciano scappare gli avversari, rispondono punto a punto e restano lì, chiudendo il primo tempo sotto di un solo punto.

Nel terzo quarto va in scena un’altra partita. A suon di difese, i gialloneri piazzano un parziale di 15-23 che decide la gara. Nell’ultima frazione, infatti, nonostante Padova spinga per riportarsi in partita, i ragazzi di coach Ghirelli fanno fruttare l’intensa settimana di allenamenti basati proprio sulla fase difensiva contro cui l’attacco veneto fatica invano. Il divario si amplia arrivando in doppia cifra per poi assestarsi sul +8 a fine gara.

Ci si può così godere la prima vittoria, passa tutto alla cabina di regia di coach Ghirelli per gli allenamenti settimanali consci che c’è ancor tutto da fare.

La stagione è appena iniziata, il primo mattoncino è stato messo e si rimanda tutto al prossimo appuntamento davanti al pubblico di casa.

Tabellino:

UBP Petrarca Padova-BB14 75-83 (23-25, 18-15, 15-23, 19-20)

UBP Petrarca Padova: Turel 29 (7/10, 4/14), Morgillo 17 (6/11, 0/0), Bianconi 9 (2/3, 1/5), Bolpin 8 (3/5, 0/1), Borsetto 8 (2/5, 0/1), Basile 4 (2/4, 0/1), Maran 0 (0/1, 0/0), Coppo 0 (0/1, 0/1), Bombardieri 0 (0/1, 0/1), Favaro ne, Stavla ne, Vinciguerra ne

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Morgillo 8) – Assist: 15 (Turel, Bolpin, Maran 3)

Bergamo Basket 2014: Isotta 18 (7/10, 0/2), Genovese 17 (4/7, 2/5), Sodero 16 (5/9, 0/3), Cagliani M. 11 (1/2, 3/7), Simoncelli 8 (1/3, 2/7), Manenti 6 (3/7, 0/0), Cane 4 (2/3, 0/0), Rota 3 (0/0, 0/1), Dembele 0 (0/2, 0/0), Mora 0 (0/0, 0/0), Morelli ne

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 43 13 + 30 (Dembele 11) – Assist: 12 (Alexander Simoncelli 5)

Fonte: www.bb14.it