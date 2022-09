Supercoppa Serie B – Buona la prima per Bisceglie che batte Pescara in Supercoppa

Successo limpido per i Lions Bisceglie all’esordio stagionale. I nerazzurri di coach Luciano Nunzi si

sono imposti sul Pescara Basket nella gara valida per l’accesso ai sedicesimi di Supercoppa Old Wild

West, giocata sabato sera sul parquet del PalaDolmen in condizioni climatiche decisamente

complicate a causa dell’elevata temperatura. Una prestazione in crescendo, quella sfoderata dal

gruppo biscegliese, efficace e convincente sotto diversi aspetti del gioco benché ancora in fase di

rodaggio. Le appena tre settimane di lavoro svolto, specialmente sul piano fisico, hanno fornito

comunque elementi interessanti che squadra e staff tecnico potranno approfondire e sviluppare in

vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B.

La partita con il Pescara Basket – assente l’esperto centro Andrea Capitanelli – è scivolata via

gradevolmente nei primi due periodi: il giovane collettivo abruzzese ha tenuto testa ai Lions, toccando

anche le quattro lunghezze di vantaggio in apertura (10-14) e retto l’urto con Del Sole e Maralossou

sugli scudi in una prima metà di partita da 44 punti realizzati con il 53% al tiro. Bisceglie ha saputo far

meglio e fin dai minuti iniziali del secondo quarto (31-23) si è preparata alla fuga con il contributo

notevole di Stefano Borsato (quattro triple) e Marco Pieri (9/10 dal campo). Gli ospiti, con il capitano

Andrea Grosso utilizzato per 16 minuti, hanno opposto una resistenza sempre meno strenua e

quando Vavoli (5/5 al tiro, 6 assist) e compagni si sono prodotti nell’allungo decisivo è parsa evidente

la piega che la gara avrebbe preso. L’eloquente 33-11 della terza frazione ha mandato in archivio il

discorso qualificazione ma il match, negli ultimi dieci minuti, non è sceso di intensità: merito dei

protagonisti che hanno sfruttato l’opportunità di mettere alla prova ulteriori situazioni di gioco. Il

canestro pesante del biscegliese Mastrodonato ha consentito ai Lions di toccare la tripla cifra

mentre la doppia, per bottino personale, l’hanno raggiunta in cinque compresi il capitano Filiberto Dri

e l’under Armando Verazzo. Prestazioni di buona fattura quelle del playmaker Gabriel Dron, dell’ala

Matteo Bini e del pivot Marcelo Dip. Minuti nelle gambe anche per Ferdinando Provaroni.

I Lions sfideranno in trasferta Ruvo mercoledì 14 settembre alle ore 20:30 nel confronto in

programma al palasport di viale Colombo con in palio il pass per gli ottavi di finale della competizione.

LIONS BISCEGLIE-PESCARA BASKET 106-70



Lions Bisceglie: Dron 7, Dri 10, Chiti 17, Bini 9, Dip 6, Borsato 18, Vavoli 10, Pieri 18, Verazzo 8,

Mastrodonato 3, Provaroni. All.: Nunzi.

Pescara Basket: Grosso, Maralossou 16, Perella 3, Del Sole 26, Seye 4, Fasciocco 15, Del Prete 3,

Pucci 3, Masciopinto. N.e.: Ciampoli. All.: Cova.



Arbitri: Palazzo di Campobasso, Servillo di Termoli (Campobasso).

Parziali: 28-23; 53-44; 86-55.



Note: uscito per cinque falli Seye. Tiri da due: Lions Bisceglie 32/47, Pescara 16/39. Tiri da tre: Lions

Bisceglie 9/21, Pescara 7/19. Tiri liberi: Lions Bisceglie 15/18, Pescara 17/26. Rimbalzi: Lions

Bisceglie 37, Pescara 31. Assist: Lions Bisceglie 20, Pescara 5.

FONTE

Settore Comunicazione Lions Bisceglie