Serie B – Cade l’imbattibilità casalinga di Roseto: Jesi passa al PalaMaggetti

LIOFILCHEM ROSETO – GENERAL CONTRACTOR JESI 77-88 (24-23; 15-28; 22-8; 16-29)

ROSETO: Durante 8, Fabris n.e, Maiga n.e, Poletti 25, Marcucci n.e, Dervishi n.e, Donadoni 4, Guaiana, Tamani, Mantzaris 11, Klyuchnyk 17, Santiangeli 12. Coach Franco Gramenzi

JESI: Varaschin 3, Carnevale n.e, Bruno 11, Merletto 11, Nisi n.e, Valentini 7, Rossi 10, Marulli 22, Tiberti 11, Casagrande 13. Coach Marcello Ghizzinardi

Tiri da due Roseto 22/36, Jesi 16/31. Tiri da tre 7/22, 13/25. Tiri liberi 12/18, 17/19. Rimbalzi 33 (26+7), 26 (24+2)

Cade per la prima volta a domicilio la Liofilchem Roseto, sconfitta 77-88 dalla General Contractor Jesi. Troppo discontinui i ragazzi di Gramenzi, che dopo essere sprofondati sul -15 recuperano il gap nel corso del terzo quarto e passano a condurre di sei lunghezze nella frazione finale, prima di un nuovo crollo questa volta definitivo. Nonostante il ko odierno, i biancazzurri mantengono la seconda posizione complice il contemporaneo tonfo esterno di San Vendemiano a Padova.

Il primo canestro della gara lo siglano i padroni di casa con Santiangeli. Roseto allunga col 2+1 di Klyuchnyk mentre a parti inverse è l’ex Marulli con un tiro libero a cercare di sbloccare gli ospiti. Dopo il primo timbro di Poletti è ancora il numero 22 jesino a colpire, questa volta con una tripla. La General Contractor trova il primo vantaggio al 4’ sul 9-10 ( 5 punti ciascuno di Marulli e Merletto): parità invece a metà frazione sul 13-13. Si prosegue all’insegna dell’equilibrio, con le squadre che si alternano nel condurre la gara ed i due coach che non effettuano alcun cambio per oltre 8’. Il primo quarto termina con un canestro di Klyuchnyk che vale il 24-23.

La Liofilchem si inceppa in attacco in avvio di secondo quarto, con Poletti e compagni che in due circostanze non riescono a produrre nulla di proficuo; Jesi ne approfitta e vola sul 24-31 a 7’36” dall’intervallo: Gramenzi chiama tempestivamente time-out. Donadoni prova a suonare la carica ma Casagrande colpisce ancora da tre per il +8 marchigiano. Jesi continua a farsi preferire ed il vantaggio dei ragazzi di Ghizzinardi tocca la doppia cifra. Roseto riduce il gap al 15’ con Poletti e Donadoni sul 32-38.

Santiangeli da tre firma il 36-40 che a 2’30” dal rientro negli spogliatoi induce anche il coach ospite a giocarsi un time-out. Subito dopo però, un fallo tecnico manda nuovamente in tilt Roseto, che sprofonda in un amen sul -12 e costringe nuovamente Gramenzi a fermare il gioco per un minuto. Il divario rimane invariato al momento di andare al riposo sul 39-51. 13 punti ciascuno per Casagrande e Marulli.

Si riparte con un minuto di stasi fino alla tripla del solito Marulli, arrivata con il fondamentale ausilio del tabellone, che vale il +15 per gli ospiti; Poletti però non ci sta e va a bersaglio due volte da tre; va a segno anche Klyuchnyk da sotto per il 47-54 al 23’. Il time-out ospite non arresta il parziale dei biancazzurri, che realizzano ancora con Mantzaris in penetrazione e Santiangeli da oltre l’arco.

52-57 al 25’ dopo che Mantzaris fallisce la parità e Marulli con l’ennesima tripla interrompe il 13-0 di parziale rosetano. La Liofilchem impatta a 2’40” dalla fine del periodo con la terza conclusione vincente dalla lunga distanza di Poletti. Il sorpasso arriva invece un paio di secondi prima del termine del terzo quarto, quando il primo sigillo di Mantzaris da tre vale il 61-59.

Bruno riporta il punteggio in parità in avvio di ultimo tempo ma Roseto rimette prontamente la testa avanti ed allunga sul +6 al 32’, con Ghizzinardi che non vuol mollare la presa sul match e chiama time-out. Poletti però continua a segnare con regolarità e raggiunge quota 25, per oltre 2/3 realizzati nell’arco di dieci minuti.

Jesi ha il merito di mantenersi a stretto contatto e riesce prima a non far scappare definitivamente i ragazzi di Gramenzi e poi al 35’ torna sul -1: non basta, perché Bruno in arresto e tiro sigla il controsorpasso sul 71-72 a 4’47” dalla fine. Non basta un time-out di Gramenzi ad invertire la rotta perché Jesi allunga ancora, fino al 71-77 che obbliga il coach biancazzurro a giocarsi un altro minuto a 3’27” dal termine. Piove sul bagnato in casa Liofilchem, con un fallo tecnico ai danni di Poletti: gli ospiti volano sul +11, mentre il canestro sputa fuori dal ferro qualsiasi conclusione rosetana. Santiangeli muove il punteggio dalla lunetta, ma al 38’ sono ben nove le lunghezze da recuperare per Mantzaris e compagni. Roseto però persiste nel non segnare dal campo e sbaglia anche un paio di liberi di troppo. Il 2/2 di Tiberti dalla lunetta a 64” dalla fine sancisce il 74-84 ed il virtuale game over biancazzurro. Il match termina sul 77-88.