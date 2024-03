Serie B – Calbini non basta alla Rucker, la capolista Roseto vince anche alla Zoppas Arena

Roseto sfrutta il +10 del primo quarto spinta da Mantzaris e Petracca, la Rucker guidata da un Calbini da 33 punti (8/11 da 3) lotta, dal -15 arriva fino al -7 ma è l’ex Durante nei due minuti finali a segnare i canestri della vittoria per Roseto, che vince con merito e resta in vetta. La Rucker ora è quarta a -4 da Jesi e Ruvo e domenica prossima sarà di nuovo in campo alla Zoppas Arena contro Ravenna.

Il commento di coach Michele Carrea: “Era una partita difficile, contro una squadra a cui vanno i miei complimenti sia per il valore e la profondità del roster che per la qualità del gioco espresso. Abbiamo provato a rimanere attaccati al match facendo delle difese un po’ più tattiche del solito per provare a mischiare le carte, questo ha funzionato in parte anche perché Roseto ha dimostrato di meritare la posizione in classifica e di essere ad oggi una squadra attrezzata per stare a questi livelli. Noi dobbiamo lavorare sui margini che abbiamo per migliorare le nostre prestazioni e utilizzare al meglio questi momenti di confronto con i primi della classe come stimolo per crescere in ottica del rush finale”.

RUCKER – ROSETO 71-79

(18-28; 39-48; 55-62)

RUCKER: Zacchigna, Chiumenti 2, Laudoni 4, Gobbo NE, Oxilia 10, Gluditis 15, Vettori, Di Emidio NE, Perin NE, Dalla Cia NE, Cacace 7, Calbini 33. All. Carrea

ROSETO: Durante 10, Maiga, Donadoni, Guaiana 11, Tamani 12, Mantzaris 9, Klyuchnyk 19, Santiangeli, Thioune 4, Petracca 12. All. Gramenzi

Arbitri: Gai e Melai

Stats Rucker

11/26 da 2, 12/30 da 3, 13/19 t.l., 27 rimbalzi, 16 assist, 21 palle perse, 10 palle recuperate.

