Serie B – Cambia il format per la stagione 2024-2025

In ottemperanza a quanto comunicato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, il campionato Serie B Nazionale 2024-2025 subisce una variazione di formula.

GIRONI

Dai tre gironi dell’annata 2023-2024, si passa a due in cui ci saranno tre promozioni in Serie A2 e quattro retrocessioni in B Interregionale. In tutto sono 42 le squadre di categoria, divise equamente nei raggruppamenti.

REGULAR SEASON

Il via al campionato è programmato domenica 29 settembre, il termine ultimo domenica 27 aprile: nel mezzo, ben 12 turni infrasettimanali, sei all’andata, sei al ritorno.

Le date

1° turno: domenica 29 settembre

21° turno: domenica 5 gennaio

42° turno: domenica 27 aprile

Infrasettimanali: mercoledì 2 ottobre, 16 ottobre, 6 novembre, 13 novembre, 4 dicembre, 18 dicembre, 15 gennaio, 29 gennaio, 19 febbraio, 26 febbraio, 26 marzo, 9 aprile

PLAYOFF POST-SEASON

Le prime sei squadre classificate di ogni girone accederanno ai playoff, mentre le compagini classificate dal 9° al 12° posto disputeranno i play-in (domenica 4 maggio) con la seguente combinazione: 9°-12° e 10°-11°. Le due vincenti si scontreranno, nel turno successivo, contro il 7° e l’8° (mercoledì 7 maggio): chi esce illeso dalla gara, va a completare il tabellone dei playoff.

Colei che porta a termine il percorso (11 maggio-18 giugno), finale compresa, viene promossa in Serie A2, ma le due sconfitte nei rispettivi ultimi atti potranno ancora sperare di aggregarsi nello spareggio in campo neutro (domenica 22 giugno).



PLAYOUT POST-SEASON

Le ultime classificate nei due gironi retrocederanno in Serie B Interregionale, mentre le squadre dal 17° al 20° posto si giocheranno la permanenza nei playout, a gironi incrociati, tra primo turno (11-21 maggio) e secondo (25 maggio-4 giugno). Le due perdenti si aggregano alla Serie B Interregionale 2025-2026.

