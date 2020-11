Serie B – Cambia la formula. Ecco i nuovi gironi

Lega Nazionale Pallacanestro, alla luce della situazione epidemiologica in atto, una volta condivisa con le Società partecipanti la nuova strutturazione del torneo di Serie B 2020-2021, ed in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatore dei campionati, rende noto quanto segue.

I NUOVI GIRONI

GIRONE A1

Alba

Alessandria

Cesena

Faenza

Imola

Oleggio

Omegna

Rimini

GIRONE A2

Cecina

Chiusi

Empoli

Firenze

Livorno

Ozzano

Piombino

S. Miniato

GIRONE B1

Agrigento

Bernareggio

Bologna

Crema

Palermo

Ragusa

Sangiorgese

Torrenova

GIRONE B2

Cremona

Fiorenzuola

Olginate

Pavia

Piacentina

Piadena

Varese

Vigevano

GIRONE C1

Cividale del Friuli

Mestre

Monfalcone

Padova Virtus

Padova Unione Basket

S. Vendemiano

Senigallia

Vicenza

GIRONE C2

Ancona

Civitanova

Fabriano

Giulianova

Jesi

Montegranaro

Roseto

Teramo

GIRONE D1

Avellino

Cassino

Formia

Napoli

Pozzuoli

Luiss Roma

Rieti

Salerno

GIRONE D2

Bisceglie

Catanzaro

Matera

Molfetta

Nardò

Reggio Calabria

Ruvo

Taranto

SINTESI DELLA FORMULA

Ogni squadra disputa gare di andata e ritorno con le squadre del proprio sottogirone (14 gare);

Al termine, le squadre incrociano con quelle dell’altro sottogirone indicato dalla stessa lettera (es. A1 con A2) per altre 8 gare di sola andata (4 in casa e 4 in trasferta);

Disputate le 22 gare, saranno note le 4 classifiche (gironi A, B, C, D) compilate in base al quoziente vittorie ottenute nella somma delle due fasi;

Le prime otto di ogni girone accedono ai playoff, con abbinamento Girone A-Girone B e Girone C-Girone D, formando 4 tabelloni per 4 promozioni in Serie A2;

Al termine delle 22 gare di stagione regolare, le ultime squadre di ogni girone retrocedono;

Le squadre classificate al 9^, 10^ 11^ posto si fermano;

Le squadre classificate al 12^, 13^, 14^, 15^ posto accedono ai playout all’interno del proprio girone, per determinare una retrocessione per girone

Il totale delle squadre retrocesse sarà di 8 (4 dirette+4 da playout)

CALENDARI – Saranno resi noti nel pomeriggio di giovedì 19 novembre

Area Comunicazione LNP