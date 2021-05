L’ultimo dei recuperi della San Giobbe Chiusi, la trasferta di Alessandria prevista per oggi alle 15.30, non sarà disputato. La formazione piemontese ha infatti chiesto alla federazione di non giocare per alcuni casi Covid all’interno del proprio roster, rendendo, a quattro giorni dall’inizio dei playoff di fatto impossibile il recupero. Nessun problema in termini di classifica, Alessandria contro Chiusi sarebbe stato il più classico dei testa-coda, con la Fortitudo ultima e costretta alla retrocessione ormai da settimane e con la San Giobbe prima in virtù della recentissima vittoria nel recupero con Cesena. Prossimo impegno dunque Gara 1 dei playoff, domenica 16 maggio al PalaCoopersport di Chiusi contro Fiorenzuola.

