Serie B – Casagrande trascina Fiorenzuola, Empoli battuta

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs USE Computergross Empoli 97-87

(27-26; 46-43; 77-63)

Fiorenzuola Bees: Casagrande 28; Aklilu; Re 15; Devic ne; Caverni 11; Pederzini 14; Giacchè 2; Giorgi 14; Preti ne; Bettiolo; Ricci 13; Magrini ne. All. Galetti

USE Basket Empoli: Marchioli ne; Giannone 15; Baccetti ne; Costa 20; Agbortabi 4; Sesoldi 13; Menichetti ne; Casella 26; Mazzoni; Cerchiaro 2; Antonini 7. All. Valentino

Arbitri: Occhiuzzi – Bragagnolo

Note: Fallo antisportivo a Casagrande (F) al 29’ – 5 Falli Re (F)

I Fiorenzuola Bees tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato dopo il ko patito nello scorso weekend per mano della capolista Rieti solo al supplementare. Con Preti e Magrini in panchina ma solo per onor di firma, ancora alle prese con i loro infortuni muscolari, l’obiettivo dei Bees è quello di dare seguito ad un buon inizio 2023.

Re è il primo marcatore dei Bees ad inizio partita, con 5 dei punti iniziali targati Fiorenzuola Bees; la tripla di Casella al 4’ porta Empoli avanti 8-10, confermando un ottimo inizio da parte della squadra di coach Valentino.

Casagrande si dimostra un enigma per il diretto avversario nel primo quarto, portando con due iniziative personali i Bees al sorpasso sul 16-12 al 7’. Sesoldi si affida ancora all’arma dall’arco in casa Empoli, ma Pederzini con il terzo tempo dalla linea di fondo obbliga gli ospiti al primo timeout della gara sul 18-15.

Ancora Casagrande chiude il gioco da 3 punti con il libero supplementare entrando negli ultimi 2 minuti di quarto, ma Antonini con il jumper da 4 metri mantiene a contatto Empoli (25-22 al 9’). Nel finale di quarto, il mattatore si dimostra Casagrande che dalla linea della carità si porta sopra la doppia cifra (12 punti) e chiude il primo parziale sul 27-26.

Casella e Sesoldi con due triple in apertura di secondo quarto portano avanti Empoli sul 29-33 e costringono al timeout immediato coach Galetti al 12’, con Ricci che in uscita dal timeout converte un semigancio destro tutt’altro che facile nel traffico ed impatta sul 33-33 al 14’.

La partita rimane in completo equilibrio con il canestro di forza di Giannone al 17’, con Empoli che è brava a rimanere a contatto anche grazie a diversi rimbalzi offensivi catturati e conseguenti extra possessi. Giorgi con il semigancio in corsa consegna il +5 ai Bees entrando nell’ultimo minuto di gioco, ma Costa conferma un buon primo tempo personale e tiene Empoli comunque a 1 possesso di svantaggio. 46-43.

La tripla di Caverni incendia il PalArquato per il +7 gialloblu al 23’ (53-46), con Casagrande che prova la prima vera fuga targata Bees con il piazzato seguente. Fiorenzuola scappa via con il tap in vincente in area di Re al 24’, costringendo Empoli al timeout pieno per arginare le perdite dalla nave. 59-49.

Giorgi inventa un gancio pazzesco al 26’, ma Giannone in virata mantiene la ComputerGross in linea di galleggiamento sul -10. 63-53.

La marea gialloblu non tende però a fermarsi, e continua con una nuova ondata chiusa dal lay up facile in contropiede di Pederzini al 29’ e dal grande gioco collettivo che porta Casagrande al cioccolatino per i due facili di Ricci. 75-57.

L’ultimo parziale inizia con una scarica di canestri da ambo le parti, che trovano highlights rispettivamente nelle triple di Ricci da una parte e Casella dall’altra. 82-70 al 32’.

Altre due triple di un Casella on fire quasi in modo sornione riportano Empoli sotto la doppia cifra di svantaggio al 34’ (83-76), costringendo al timeout pieno coach Galetti.

Sulla settima tripla di serata arrivano i primi fantasmi in casa Bees, confermati dal long two di Antonini per l’85-81 che rende una polveriera la panchina toscana.

Giorgi si traveste da Ghostbuster e con 4 punti personali ricaccia indietro Empoli nel momento decisivo, con l’89-81 al 38’ che costringe al timeout pieno coach Valentino. Lo sforzo della USE non paga, con Casagrande che da vero killer converte 4 punti che chiudono il match. Finisce 97-87 per i Bees.

