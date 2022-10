Serie B – Casale batte una caparbia Varese

By

Arriva la prima vittoria in trasferta per la Junior Casale che a domicilio del Campus Varese trova il secondo risultato utile consecutivo per 82-85.

Miglior realizzatore per la JC è Saladini, autore di 30 punti (5/8 da due punti e 6/11 da tre punti), da sottolineare anche la buona prova del rientrato Riva (18 punti) e del solito Staffieri (7 punti e 8 rimbalzi).

I primi due quarti sono uno la fotocopia dell’altro, con Varese che prova a partire subito forte e una Junior che riesce a rimanere incollata alla partita grazie alle triple di Saladini (21-20 a fine primo quarto). I cambi di fronte sono continui, con le retine che s’infiammano da entrambe le parti e le difese che non riescono a stringere troppo le maglie: si va all’intervallo lungo sul 44-42.

La terza frazione di gioco vede in apertura le triple di Saladini e Riva che valgono il sorpasso ed un primo tentativo di allungo rossoblu: Casale cerca di compattarsi in difesa e concedendo solo 15 punti ai propri avversari va a giocarsi gli ultimi 10’ di gioco con il punteggio che recita 59-70.

Varese non ci sta e inizia l’ultimo quarto con il piede sull’acceleratore riuscendo a recuperare il gap di svantaggio complice un break di 7-0; dal canto loro i ragazzi di coach Cristelli non vogliono vedere sfumare quella che sarebbe una vittoria fondamentale. Gli ultimi minuti sono di fuoco, con la compagine di casa che si porta anche sul -1, ma alla fine è la Junior a poter festeggiare la vittoria 82-85.

CAMPUS VARESE – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 82-85 (21-20; 44-42; 59-70)

CAMPUS VARESE: Zhao 19, Golino 7, Tapparo 5, Caccia, Sorrentino 1, Allegretti 13, Macchi 2, Bortoli NE, Blair 8, Trentini 12, Virginio 15. All. Donati

JUNIOR CASALE: Riva 18, Jovanovic 7, Ciocca NE, Staffieri 7, Apuzzo 10, Raiteri 6, Geraci NE, Ruiu 2, Negri 5, Saladini 30. All. Cristelli

FONTE

Ufficio Stampa Junior Casale Monferrato