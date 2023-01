Serie B – Caserta, buon test contro Benevento

Proficuo scrimmage di allenamento quello sostenuto dalla Ble Decò con la Miwa Benevento in vista della ripresa del campionato di serie B che, per i bianconeri casertani, prevede la trasferta sul campo dell’Arechi Salerno. Come di consueto, il punteggio è stato azzerato alla fine di ciascun quarto di gioco con le due squadre che si sono equamente aggiudicate due frazioni, ma con i bianconeri che hanno prevalso nel computo complessivo con il punteggio di 94-72. Nei periodi iniziali della gara la formazione sannita è apparsa ben più determinata dei casertani, che hanno mirato soprattutto a rivedere alcuni meccanismi messi a punto dallo staff tecnico in vista della seconda parte della stagione. Ciò ha prodotto due parziali a favore della squadra beneventana (25-18 e 21-18) che ha anche profittato delle maglie non proprio strettissime della difesa casertana e della precisione offensiva soprattutto di Alunderis e Garcia. Nel terzo periodo, la Ble Decò ha completamente modificato il suo volto stringendo la sua difesa e rendendo la vita quanto mai difficile al quintetto di coach Parrillo. Ne sono testimonianza i 12 punti raccolti dai sanniti in attacco nella terza frazione ed i 15 che hanno contraddistinto l’ultima. Dalla migliorata difesa dei bianconeri è partito, come sempre accade, anche un più produttivo gioco in attacco che ha permesso tiri ad alta percentuale dalla distanza, ma anche un maggiore controllo dei tabelloni con un Cortese quanto mai efficace. Il risultato è stato che la Ble Decò ha chiuso la terza frazione di gara con il punteggio di 23-12 e la quarta sul 35-15.

Archiviata la parentesi amichevole, l’obiettivo è ora tutto rivolto al ritorno nel clima agonistico del campionato con il prossimo derby sul campo di un’Arechi Salerno che, dopo un periodo difficile ed un cambio di allenatore, cerca di invertire il trend della sua stagione cominciando ad ostacolare la marcia dei casertani quanto mai decisi a confermarsi in solitaria alle spalle della capolista Ruvo di Puglia.

Questo il tabellino della gara:

Ble Decò Juvecaserta – Miwa Benevento 94-72

(18-24, 18-21, 23-12, 35-15)

Ble Decò: Lucas 15, Drigo 5, Visentin 4, Mastroianni 6, Sperduto, Mei 6, Romano 13, Cioppa 8, Cortese 21, D’Aiello 5, Sergio 11, Pagano ne. Allenatore: Luise

Miwa: Alunderis 18, Garcia 31, Murolo 6, Iannello, Riviezzo, Lucarelli 5, Rianna 2, Spera 3, Lazzari 7, Ricci ne. Allenatore: Parrillo

—

Ufficio stampa Juvecaserta 2021