Serie B – Caserta cambia campo per le prossime tre partite

La Federazione Italiana Pallacanestro, con il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro, ha autorizzato la Paperdi Caserta a disputare nella Palestra dell’Istituto Tecnico “Michelangelo Buonarroti” le gare interne con la Banca Popolare del Cassinate (mercoledì 24 gennaio), con la Fabo Montecatini (domenica 28 gennaio) e con l’Alberti e Santi Fiorenzuola (mercoledì 14 febbraio), valide rispettivamente per la terza, quarta e settima giornata di ritorno del campionato di serie B nazionale.

Per la limitata capienza dell’impianto di viale Michelangelo, per queste tre gare non saranno posti in vendita biglietti e l’ingresso sarà riservato esclusivamente a quanti hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2023/24.

La Paperdi Juvecaserta 2021, pur rammaricandosi per dover momentaneamente limitare l’accesso degli spettatori, esprime il suo più sincero ringraziamento agli Enti – Provincia di Caserta, Comune di Caserta, Agis ed Istituto “Buonarroti” – che, con la loro azione e con la documentazione prodotta, hanno consentito alla società bianconera di avanzare richiesta di deroga alla FIP ed alla Lega Pallacanestro.

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021