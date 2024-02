Serie B – Caserta cede nel finale a Fiorenzuola

Sconfitta bruciante per la Paperdi Caserta nella terza partita al palazzetto dell’Istituto Buonarroti. Nell’infrasettimanale valido per la ventiquattresima giornata, la squadra di Ciro Dell’Imperio deve cedere il passo per 76-83 alla Fiorenzuola Bees, capace di stringere le maglie difensive nel secondo tempo costringendo i bianconeri a non trovare più ritmo offensivo, senza colpire più dai 6,75 nei secondi venti minuti.Primo tempo in cui le due squadre iniziano con ritmi alti, ma trovando pochi tiri. Alibegovic e Paci firmano il primo vantaggio sul 7-5 al 3’, poi è lo stesso figlio d’arte ad allungare sul 12-7. Gli ospiti, che soffrono parecchio i movimenti di Paolo Paci in post, trovano Preti come principale sfogo offensivo, e dall’8’ iniziano a macinare gioco: un gioco da tre punti di Bottioni dà il là ad un parziale di 9-2 che chiude il primo parziale sul 18-25.La Paperdi si presenta in campo con una testa diversa e inizia a creare sempre tiri puliti, facendo soffrire dall’altra parte le bocche da fuoco gialloblù. Break di 9-0 in poco più di due minuti e bianconeri di nuovo avanti sul 27-25, poi sono le triple di Vitale e le scorribande di Butorac a far allungare i padroni di casa sul 36-29. Caserta si spinge anche sul +8 con un canestro di Fatih Mehmedoviq, ma la schiacciata di Biorac e il canestro di Giacché mandano tutti negli spogliatoi sul 41-37, con la Juve autrice di un parziale di 23-12 nei secondi dieci minuti.Fiorenzuola però cambia registro difensivo, apparendo più aggressiva sugli esterni. Per un po’ ci si aggrappa a Paci, che tiene le distanze con sei punti in fila, ma arrivano le due triple di Sabic a dare fiducia agli ospiti per il 49-48 del 25’. Alibegovic e Mehmedoviq danno respiro alla Paperdi, ma sale in cattedra Giacché, che con sei punti in fila è il maggior promotore del parziale di 2-10 che riporta le Bees in vantaggio (55-58). È il canestro di Vitale e il libero di Sergio a far chiudere in perfetta parità il terzo quarto sul 58 pari.Sabic non ha ancora finito di colpire dall’arco e con due triple in fila porta i suoi sul 60-66 dopo tre minuti, con Ciro Dell’Imperio costretto al time out. Caserta non riesce più a trovare tiri puliti, si aggrappa a Mehmedoviq ed Alibegovic ma dall’altra parte Fiorenzuola riesce a trovare sempre il modo per punire Caserta, spingendosi anche sul +7 con una contestata schiacciata di Biorac arrivata dopo una conclusione di Sabic forse a tempo scaduto (66-73). L’ultimo tentativo della Juve è firmato da Paci e Alibegovic, ma i canestri di Venturoli e Biorac chiudono definitivamente la partita.

Paperdi Caserta – Fiorenzuola Bees 76-83 (18-25, 41-37, 58-58)

Caserta: Alibegovic 21 (5/8, 1/6), Paci 16 (7/11, 0/0), Mehmedoviq 12 (3/3, 0/1), Vitale 10 (2/2, 2/4), Butorac 9 (3/4, 1/3), Mastroianni 5 (0/0, 1/1), Pagano 2 (1/1, 0/0), Sergio 1 (0/1, 0/2), Moffa (0/0, 0/0), Lucas (0/2, 0/2) Ferraro, Pisapia. All. Dell’Imperio

Fiorenzuole: Sabic 23 (1/2, 6/12), Preti 14 (3/6, 2/7), Ricci 12 (6/9, 0/0), Biorac 12 (5/7, 0/0), Venturoli 8 (3/4, 0/3), Giacché 8 (2/2, 1/1), Bottioni 6 (1/3, 1/1), Re (0/0, 0/0), Gaye Serigne (0/0, 0/0), Guaccio NE, Bettiolo NE, Seck NE. All. Dalmonte

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Di Pilato di Paderno Dugnano (Mi)

Caserta: tiri liberi 19/27, rimbalzi 32 9+23 (Alibegovic 8), assist 12 (Lucas 5)

Fiorenzuola: tiri liberi 11/13, rimbalzi 24 5+19 (Preti 8), assist 21 (Bottioni e Giacché 5)

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021