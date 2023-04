Serie B – Caserta con un quarto quarto perfetto ferma Cassino e centra la quinta vittoria consecutiva

La Juvecaserta centra la quinta vittoria consecutiva e continua a sognare i playoff grazie a un quarto periodo al limite della perferzione che le permette di avere la meglio contro una Cassino che nel terzo quarto aveva seriamente dato l’impressione di voler tornare a casa con i due punti.

LA CRONACA – La partita inizia subito su ritmi molto alti per entrambe le squadre. La prima a provare a scappare nel punteggio è la Decò che, grazie alle prodezze di Ndoja e Lucas, allunga fino al +7 (20-13) spingendo la panchina ospite a un immediato timeout. Al rientro in campo Cassino prova a scardinare l’organizzata difesa a zona bianconera con alcune conclusioni dall’arco mandate a bersaglio da Gay e Cepic ma dall’altra parte i padroni di casa continuano a raccogliere dividendi importanti dal loro movimento di palla sul perimetro. Alla fine del primo quarto Caserta conduce per 26-22.

In avvio di secondo quarto la Juvecaserta perde notevolmente fluidità in attacco mentre la Virtus Cassino, pur non mostrando grandissime soluzioni offensive, grazie alla sua stella Gay trova il pareggio sul 28-28. Dopo un timeout voluto da coach Luise, la partita continua a scorrere sui binari dell’equilibrio con entrambe le squadre che provano a mettere grande intensità difensiva per costringere l’avversaria a conclusioni forzate. La battaglia di fine primo tempo viene vinta da Cassino che, grazie al tap in a fil di sirena di Kekovic, chiude la prima metà di gara in vantaggio per 41-38.

Il terzo periodo di gioco si apre con 5-0 di parziale da parte dei ciociari che riescono a difendere il loro seppur minimo vantaggio contro una Caserta davvero anonima. La partita in questa fase è davvero molto brutta e tesa. I padroni di casa si affidano a qualche sporadica giocata offensiva di Alessandro Sperduto mentre gli ospiti trovano qualche protagonista in più senza però esprimere mai un gioco corale. Nonostante le difficoltà, Caserta non consente agli avversari di scappare in maniera definitiva nel punteggio e, infatti, all’ultimo mini intervallo il tabellone del Pala Piccolo vede la Virtus condurre ‘’solo’’ per 64-57.

La Juvecaserta cambia radicalmente faccia dopo il mini intervallo: infatti, al rientro in campo inizia a mettere un livello di energia decisamente al di sopra della sua media in questa partita e, grazie a Lucas e Sperduto, realizza un parziale di 11-0 che riapre totalmente la partita e accende il pubblico di casa. La Virtus riesce a interrompere il parziale avversario grazie a tre tiri liberi di Gay ma l’inerzia della partita non sembra cambiare. A Lucas e Sperduto si aggiungono anche Mei e capitan Sergio mentre dall’altra parte della barricata coach Russo è costretto a gestire i problemi di falli di Cepic e i crampi di Gay. La compagine di casa continua a martellare fino a raggiungere la doppia cifra di vantaggio in seguito a un gioco da tre punti di punti di Biagio Sergio che porta il punteggio sull’81-69 e, di fatto, chiude la partita. Il punteggio finale è di 86-71.

DECÒ CASERTA 86–71 VIRTUS CASSINO (26-22; 38-41; 57-64)