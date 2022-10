Serie B – Caserta espugna Pescara e coglie il primo successo stagionale

La Juvecaserta 2021 coglie il suo primo successo stagionale passando sul campo del Basket Pescara con il punteggio di 66-56. La squadra di coach Sergio Luise è stata brava a ribaltare nella seconda parte della gara l’andamento di un confronto che l’aveva vista dover recuperare anche uno svantaggio in doppia cifra. La partenza è stata tutta a favore dei padroni di casa con un 5-0 firmato da Capitanelli. Sperduto ha messo i primi due punti per la sua squadra con i bianconeri più reattivi tanto che dopo 4’04” di gioco è venuto il primo, effimero vantaggio dei casertani (7-8); effimero perché gli abruzzesi hanno piazzato un nuovo break di 10-0 prima che Mei smuovesse il tabellino dei casertani sfruttando un assist di Cortese. La Juvecaserta ha ritrovato un miglior gioco in attacco ed è riuscita a risalire nel punteggio tanto da chiudere alla prima sirena in vantaggio per 17-19. Il ritorno in campo è stato, però, quanto mai difficile per i casertani che hanno subito un nuovo, parziale di 12-0 (29-19) non trovando la via del canestro per 4’37”. È stato Drigo a recuperare un rimbalzo offensivo su un suo tiro sbagliato dall’arco trasformandolo in un canestro da due punti a smuovere il tabellino di Caserta. Pescara, comunque, ha mantenuto il comando della gara consentendo ai bianconeri soltanto di avvicinarsi al -8 con cui sono andati all’intervallo lungo (38-30). Il rientro in campo ha visto, però, una Ble Juvecaserta diversa, più reattiva ed aggressiva in difesa e più ordinata in attacco. Questa volta sono stati gli abruzzesi a non vedere più il canestro avversario e dopo 2’26 i bianconeri erano perfettamente rientrati in partita con il canestro di Sperduto che li ha portati sul -2 (38-36). Da quel momento, i casertani hanno ripreso in mano le redini della gara e, dopo il sorpasso di Drigo 41-42) hanno trovato il +4 dalla distanza con Cioppa; divario mantenuto fino alla sirena del terzo quarto (44-48). L’ultimo periodo di gioco è proseguito sulla stessa falsariga con la Ble più ordinata e precisa in attacco, ma soprattutto più attenta nella propria metà campo. Il massimo vantaggio i casertani l’hanno raggiunto con una tripla di Mei (52-66 a 1’28” dal termine) e nei novanta secondiS finali si sono limitati a controllare la gara chiudendo con un tranquillo margine in doppia cifra (56-66).

Basket Pescara 2.0 – Juvecaserta 2021 56 – 66

(17-19, 38-30, 44-48)

Pescara: Capitanelli 19 (3/5, 3/8), Del sole 16 (4/9, 2/5), Maralossou 7 (3/9, 0/1), Fasciocco 7 (2/7, 1/3), Grosso 5 (1/2, 1/1), Pucci 2 (0/1, 0/3), Modo Seye 0 (0/5, 0/0), Masciopinto 0 (0/1, 0/3), Perella 0 (0/0, 0/0), Paliciuc 0 (0/0, 0/0), Campoli 0 (0/0, 0/0), Del prete 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 40 9 + 31 (Capitanelli 13) – Assist: 9 (Pucci 4)

Juvecaserta 2021: Drigo 19 (3/5, 4/8), Sperduto 18 (2/5, 3/6), Mei 11 (1/4, 3/8), Cioppa 9 (0/1, 3/6), Sergio 6 (0/4, 2/5), Romano 3 (0/2, 1/3), Lucas 0 (0/2, 0/1), Mastroianni 0 (0/3, 0/2), Cortese 0 (0/1, 0/0), Terreni 0 (0/0, 0/0), D’aiello 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Drigo 7) – Assist: 11 (Sperduto 4)

Arbitri: Barbieri di Roma e Lilli di Ladispoli (RM)

FONTE

Ufficio Stampa Juvecaserta 2021