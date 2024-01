Serie B – Caserta fa l’impresa e supera la capolista Herons Montecatini

La Paperdi Caserta riesce nel colpaccio interno. Nella palestra dell’Istituto Buonarroti, la squadra di Ciro Dell’Imperio riesce a battere la capolista Fabo Herons Montecatini per 81-69, grazie ad una prova di enorme applicazione da entrambi i lati del campo. I bianconeri rimangono così in scia al penultimo posto della Lars Virtus Arechi Salerno, salita a quota 9 con il successo di ieri contro la Lissone Interni Brianza Casa Basket.

Eppure, l’inizio della partita sembrava presupporre una gara difficilissima. Dopo la tripla di Lucas al 3’ per il 5-4, la Fabo Herons ha stretto le maglie in difesa ed ha iniziato a muovere il pallone con sagacia, trovando sempre l’uomo libero per il tiro: gli ospiti hanno firmato un break di squadra di 0-16 che li ha spinti sul 5-20 all’8’. Caserta ha provato a riavviarsi con cinque punti di Mastroianni e Sergio, ma il passivo del primo parziale è stato comunque pesante (10-23).

I canestri di Lorenzetti e Radunic hanno permesso alla Fabo di toccare il massimo vantaggio sul 10-27 al 12’, ma lì qualcosa è cambiata. La Juve è diventata iperaggressiva in difesa ed ha iniziato a macinare palle recuperate; i canestri di Vitale, Alibegovic e Mastroianni hanno reso di nuovo la sfida interessante sul 21-30 con un parziale di 11-3. Montecatini ha provato di nuovo a riallungare con Benites e Radunic, ma Mastroianni e Alibegovic hanno ridotto ancora il passivo sul 33-39 del 20’.

Al ritorno in campo è arrivato a freddo un parziale bianconero di 8-0 per la Juve con Alibegovic e Butorac protagonisti, per il primo vantaggio dopo oltre venti minuti (41-39) di gioco. La Fabo ha iniziato a fare estrema fatica a creare tiri puliti e dunque sono saliti in cattedra Butorac e Paci, che quasi da soli hanno creato un altro break di 11-2: totale di 19-4 e i bianconeri sono volati sul +9. La tripla di Vitale e i liberi di Mehmedovic hanno segnato il massimo vantaggio casalingo sul 57-45 prima della reazione ospite con le triple di Dell’Uomo e Sgobba per il 59-51 del 30’.

Benites ha provato a riavvicinare i suoi con la tripla del -5, ma la Paperdi + rimasta attenta su entrambi i lati del campo, trovando sempre un protagonista diverso. La Fabo Herons Montecatni non è riuscita ad avvicinarsi oltre il -8, con i bianconeri che hanno risposto sempre a tono con finalizzatori diversi e lasciando sempre tre vitali possessi di margine. La forbice poi si è allargata nel finale, toccando anche il +14 con l’appoggio di Lucas a partita ormai finita.

“Siamo riusciti a cambiare il nostro atteggiamento difensivo dopo un brutto inizio – afferma coach Ciro Dell’Imperio – e ciò ci ha permesso di tornare in partita. Sapevamo di affrontare una squadra ben strutturata, intensa, profonda nelle rotazioni e capace di creare ottimi tiri in attacco. Siamo stati bravi a trovare la fiducia nella metà campo difensiva e a traslarla in attacco, dimostrando che l’unione del nostro gruppo può fare la differenza. Stasera tutti hanno giocato una grande partita, questa vittoria vale doppio”.

Paperdi Caserta-Fabo Herons Montecatini 81-69

(10-23, 33-39, 59-51)

Caserta: Alibegovic 17 (6/11, 1/5), Mastroianni 16 (5/5, 2/2), Butorac 14 (4/5, 2/4), Paci 12 (4/10, 0/0), Vitale 8 (1/3, 2/6), Lucas 5 (1/1, 1/4), Sergio 5 (1/1, 0/1), Mehmedoviq 4 (1/3, 0/1), Moffa (0/2, 0/2), Pagano (0/1, 0/0), Pisapia NE, Pani NE. All. Dell’Imperio

Fabo Herons Montecatini: Benites 14 (1/4, 3/6), Radunic 13 (3/6, 1/2), Arrigoni 10 (4/6, 0/0), Dell’Uomo 9 (‘/2, 3/6), Sgobba 7 (2/4, 1/1), Lorenzetti 7 (3/4, 0/1), Chiera 5 (1/2, 1/5), Natali 4 (1/2, 0/3), Giancarli (0/0, 0/1), Carpanzano NE, Lorenzi NE. All. Barsotti

Arbitri: Scarfò di Palmi e Riggio di Siderno

Caserta; Tiri liberi 11/13, rimbalzi 41 13+28 (Alibegovic 10), assist 11 (Paci 4)

Montecatini: tiri liberi 12/16, rimbalzi 29 6+23 (Arrigoni 7), assist 16 (Benites e Chiera 5)

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021